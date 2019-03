Stiri pe aceeasi tema

- Deputații britanici au respins marți pentru a doua oara acordul privind Brexitul, în ciuda ultimelor modificari obținute cu o zi în urma de Theresa May, aruncând Marea Britanie în necunoscut în ceea ce privește viitorul sau, cu 17 zile înaintea datei prevazute pentru…

- Nicola Sturgeon, premierul Scoției, a declarat ca Guvernul britanic condus de Theresa May este "din ce în ce mai nesabuit și neglijent" prin faptul ca nu exclude scenariul ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord, informeaza Mediafax citând postul ITV. Șefa…

- Oficialii europeni pregatesc o prelungire a procedurii prevazute la Articolul 50 al Tratatului UE din cauza amplorii esecului suferit de Guvernul Theresa May in Camera Comunelor.Initial, liderii UE analizau posibilitatea amanarii cu cateva luni a iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar,…

- Fostul președinte Traian Basescu a apreciat, marți seara, pe Facebook, dupa votul parlamentarilor britanici care au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul cu doua luni si jumatate inainte de data prevazuta pentru iesirea din Uniunea Europeana,…

- Premierul britanic Theresa May ar trebui sa suspende procesul privind Brexit-ul si sa organizeze un nou referendum, a declarat prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon, dupa ce Parlamentul de la Londra a respins acordul privind iesirea din UE, relateaza Reuters. "Nu mai putem pierde timp. Este momentul…

- Premierul scoțian Nicola Sturgeon spune ca Theresa May ar trebui sa opreasca procesul de ieșire a Marii Britanii din UE și sa organizeze un nou referendum, in urma eșecului din Parlament, informeaza Reuters. Dupa ce Parlamentul britanic a respins acordul pentru Brexit, Sturgeon a spus: "Nu mai putem…

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian.Marea…

- Un sondaj de opinie realizat recent YouGov arata ca tot mai multi britanici ar vota ca Marea Britanie sa ramana in Uniunea Europeana, iar multi dintre ei chiar isi doresc organizarea unui nou referendum pe aceasta tema. Dupa eliminearea respondentilor care s-au declarat indecisi sau nu au…