Stiri pe aceeasi tema

- Seful securitatii Vaticanului si principala garda de corp a papei Francisc, Domenico Giani, a demisionat luni in urma scurgerii in presa a unor informatii dintr-o ancheta referitoare la presupuse delicte financiare la Vatican, a anuntat luni serviciul de presa al Sfantului Scaun, potrivit Agerpres.…

- MAE: 280.600 de cetateni romani s-au inregistrat pentru a ramane in Marea Britanie dupa Brexit. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, din datele oficiale furnizate de autoritatile britanice cu privire la implementarea schemei de inregistrare (EUSS), rezulta ca pana la finalul lunii septembrie…

- Premierul britanic Boris Johnson a transmis liderilor europeni ca decizia privind ieșirea Marii Britanii din UE le aparține și ii sfatuiește sa dezbata in detaliu propunerile transmise de Guvernul de la Londra, pentru a ieși din starea de impas decizional care precede procesul Brexit, scrie Reuters,…

- Scene demne de un film de actiune au avut loc sambata dimineata pe o sosea din apropierea Londrei. Patru persoane au fost arestate la capatul unei urmariri care a inceput din capitala Marii Britanii si unei interventii in forta a politiei.

- Decizia Curtii Supreme a Marii Britanii de a anula suspendarea Parlamentului britanic de catre Boris Johnson readuce in discutie o posibila amanare a Brexit-ului. Potrivit agentiei de stiri Reuters, iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar putea fi amanata pana in martie 2020.…

- O inregistrare video in care se poate vedea cum Boris Johnson este acuzat de un tata de familie furios, care denunta lipsa cronica de cadre in sistemul public de sanatate NHS, a devenit virala pe internet, barbatul reprosandu-i premierului ca a organizat in acest context o vizita insotit de mass-media.…

- Premierul Boris Johnson a dispus anularea legii privind aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeana, actul urmand sa intre in vigoare la 31 octombrie, data prevazuta pentru oficializarea Brexitului, cu sau fara acord. In acest context, The Independent scrie ca Guvernul de la Londra vrea sa puna capat…

- Palatul Kensington a publicat, luni dimineața, trei noi fotografii cu Prințul George, care a implinit varsta de 6 ani. Pozele au fost facute de mama prințului, Kate Middleton. In doua dintre aceste imagini George se afla in gradinile Palatului Kensington și poarta un tricou de fotbal cu insemnele echipei…