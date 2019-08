Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Marea Britanie refuza sa plateasca factura "divorțului" de UE - 39 miliarde lire sterline - in cazul unui Brexit fara acord ● Les Echos: Duminica și-a deschis porțile primul hypermarket fara niciun casier ● The Times of Israel: Mitul iudeo-bolșevismului. ● Știri pe scurt.

- Financial Times: UE intenționeaza sa impuna limite stricte recunoașterii faciale ● Les Echos: Primele schimburi de replici Macron-Johnson pe tema Brexit ● Handelsblatt: Volkswagen vrea sa-și refaca imaginea cu un nou logo ● La Libre Belgique: Intalnire Macron - Putin: cand traducatorii manipuleaza spusele…

- BuzzFeed News a obtinut o inregistrare audio de la o intalnire ce a avut loc intre un consilier al lui Matteo Salvini, cel mai puternic lider de extrema-dreapta din Europa, si alti cinci barbati, in care se negociaza termenii unei intelegeri in urma careia zeci de milioane de dolari din bani rusi aveau…

- IAG, proprietarul British Airways (BA), a anuntat luni ca Oficiul de reglementare in domeniul datelor din Marea Britanie (ICO) intentioneaza sa impuna o amenda de 183,4 milioane de lire sterline (229,8 milioane d...

- IAG, proprietarul British Airways (BA), a anuntat luni ca Oficiul de reglementare in domeniul datelor din Marea Britanie (ICO) intentioneaza sa impuna o amenda de 183,4 milioane de lire sterline (229,8 milioane de dolari), dupa furtul de anul trecut al datelor clientilor de pe site-ul operatorului aerian,…

- Ilan Șor (foto: agora.md) Conform raportului Kroll 2, in perioada 1 ianuarie 2012 – 26 noiembrie 2014, grupul Shor a beneficiat de imprumuturi in valoare de 2 miliarde 973,7 milioane dolari SUA, anunța Unimedia.md . Ulterior, aceste fonduri au ajuns in prima faza pe conturile mai multor banci, in special…

- Președintele rus Vladimir Putin a cerut emirului din Kuweit, Sheikh Sabah IV Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, s-o elibereze pe rusoaica Maria Lazareva, condamnata pentru furtul a 60 de milioane de dolari din fondurile de stat ale Kuweitului, scrie „Kommersant”, cu referire la o sursa anonima. Potrivit publicației,…

- Zamira Hajiyeva a cheltuit peste 600.000 de lire sterline (760.000 de dolari) intr-o singura zi și a cheltuit milioane pe marci de moda de designer, bijuterii și parfumuri. Ea a cheltuit, de asemenea, o suma de 30.000 de lire sterline (41.000 de dolari) pentru ciocolata intr-o singura achiziție și…