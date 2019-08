Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Administrația Trump are câteva cai pentru a slabi dolarul ● Ordinea strategica din Asia moare. 40 de ani de prosperitate din regiune sunt acum amenințați ● Les Echos: Conversia unei mașini clasice în mașina electrica va fi în curând posibila ● Handelsblatt: Întrebarea…

- Financial Times: Trezoreria SUA eticheteaza China: un manipulator valutar! ● Les Echos: Sectorul auto: Inexorabila cadere a producției "made in France" ● Handelsblatt: Bosch, cel mai mare furnizor mondial pentru industria auto, trece la concedieri ● Le Temps: Neașteptata demisie a șefului HSBC ● Magyar…

- Cercetari ample au loc in Masivul Ciomatu – Puturosu, din Carpatii Orientali. Cercetatori din mai multe țari au descoperit depozite de magma in Masivul Ciomatu, un vulcan considerat stins și care a erupt ultima oara acum 30.000 de ani, potrivit adevarul.ro. Studiul publicat recent in “Earth and Planetary…

- Patru elevi din județul Buzau au reușit sa obțina o medie perfecta la examenul maturitații. Ei se numara printre cei 177 de absolvenți de clasa a XII-a din țara care au obținut media 10. Catalin Dumitru, șeful promoției 2015 - 2019 de la Colegiul Național Bogdan Petriceicu Hasdeu din Buzau, este unul…

- Magistrații Tribunalului Mehedinți au declinat marți catre Judecatoria Drobeta Turnu Severin cererea procurorului general interimar. Bogdan Licu a solicitat instanței ca Sorinei, fetița din Mehedinți adoptata de un cuplu de romani din Statele Unite, sa ii fie interzisa parasirea țarii. Procurorul general…

- Fundașii Radu Boboc și Adrian Rus, titulari in partida cu Franța, sunt increzatori inaintea duelului cu Germania, din semifinale. Tricolorii au sarbatorit la hotel calificarea istorica. ”N-am petrecut foarte mult. E normal ca dupa o astfel de performanța sa ne relaxam puțin. Am baut un phar de vin,…

- Un grup de deputați și senatori a depus in Parlament un proiect de modificare a Legii 248/2015, care iși propune sa creasca numarul copiilor din familii cu venituri reduse care sunt sprijiniți sa mearga zi de zi la gradinița, un proiect dezvoltat la inițiativa Asociației Reality Check, in urma unei…

- La fiecare șase secunde, cineva moare din cauza unei boli legate de fumat. Jumatate dintre toți cei care fumeaza vor muri dintr-o boala care este direct legata de utilizarea tutunului ars. In același timp, piața ofera deja produse inovatoare de tutun, care sunt cu pana la 95% mai sigure decat țigarile…