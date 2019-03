Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Consiliul experților economici germani își refac în scadere prognozele de creștere economica ● În pofida verdictului dat de presedinte, Theresa May s-ar putea gândi la un al treilea vot pe tema Brexitului în Camera Comunelor ● Der Spiegel: "Generatia…

- Financial Times: Deutsche și Commerzbank încep discuțiile pentru formarea unui centru de putere în banking ● L Echo: Suntem în ața unei crize economice mondiale (Jaques Attali) ● Les Echos: Similaritați evidente între accidentul 737 MAX-8 Ethiopian Airlines și Lion Air.● Alte…

- Financial Times: Secretele îndreptarului populist ● Banca Angliei avertizeaza asupra riscului de contracție a pieței muncii ● Les Echos: Banca Franței a revizuit în scadere prognoza de creștere pentru 2019 ● Handelsblatt: Criza Boeing este un exemplu de eșec de PR ● IlSole24Ore: De ce în…

- Financial Times: Italia dorește sa aprobe o controversata inițiativa a Chinei, provocand rumoare la Washington și alarma la Bruxelles ● Viziunea lui Macron pentru UE primește sprijin eurosceptic ● Les Echos: Creșterea economica a Europei incetinește ● The Washington Times: Deficitul comercial al SUA…

- Financial Times: May cere parlamentarilor sa renunțe la amenințari și semnaleaza posibila amanare pentru scurt timp a Brexit ● Der Spiegel: Foodwatch cere sistarea sponsorizarii Coca-Cola pentru presedintia romana a Consiliului UE ● Les Echos: Banque Postale trebuie sa aduca 800 milioane de euro capital…

- Financial Times: Theresa May le va spune parlamentarilor "sa-si pastreze calmul" în privinta modificarii acordului cu privire la Brexit ● Les Echos: China se pregatește sa lanseze tramvaiul fara șine și fara vatman ● La Stampa: Rusia vrea sa-si creeze propriul internet ● Naftemporiki:…

- Financial Times. Lawrence Summers: Trebuie sa ne pregatim de recesiune. Excesul de austeritate este mai riscant decat risipa fiscala ● May lupta sa-i convinga pe criticii acordului Brexit inaintea votului ● Les Echos: Cursul petrolului: analiștii refac in scadere calculele privind evoluția prețului…

- Financial Times: Trump ar prefera un gard de oțel unui zid de beton ● Les Echos: Carlos Ghosn va avea la dispoziție 10 minute ca sa se apere. El va aparea marți in fața instanței ●The Guardian: Robert de Noro, despre Trump: E un rasist și un bufon care joaca murdar! ● La Libre Belgique: "S-a terminat…