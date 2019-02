Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea și-a asumat obiective marețe – autostrazi, cai ferate, spitale republicane și regionale, pensii și salarii mai apropiate de Occident. Insa devine evident ca ceea ce Dragnea și PSD au omis sa spuna in campanie este, de fapt, prioritatea principala a acestei guvernari: și anume…

- Financial Times: Creșterea și iar creșterea Bangladeshului ● Les Echos: Inchiderea sucursalelor bancare se intensifica. Statul ar putea interveni.● The Guardian: Nu e nevoie ca spiritul Craciunului sa fie unul crestin. ● Handelsblatt: In ciuda turbulențelor, firmele americane iși majoreaza avantajul…

- Financial Times: Theresa May a supraviețuit votului de incredere, dar autoritatea ei a fost serios zdruncinata, iar partidul ramane divizat● Virajul costisitor de 180 de grade al lui Macron pune la incercare fermitatea UE in privința Italiei ● Les Echos. Joseph Stiglitz: Trebuie sa masuram mai bine…

- Financial Times: May saluta "progrese semnificative" in privința Brexit ● In ciuda multiplelor crize, o alta Europa e posibila ● The Guardian: Cercetator britanic condamnat in Emirate la inchisoare pe viața pentru spionaj ● Les Echos: Bruxelles-ul inasprește tonul in discuțiile cu Italia ● The Washington…

- Financial Times: Arestarea lui Ghosn provoaca temeri alianței auto Renault-Nissan ● Este Interpolul manipulat de regimurile autoritare? ● Les Echos: Vestele galbene afecteaza comerțul și distribuitorii ● The Washington Post: Brexit și Trump: Raspunsuri facile la intrebari dificile ● The National (Emiratele…

- Financial Times: Șeful Apple spune ca o mai mare reglementare a industriei tehnologice este "inevitabila" ● Trump spune ca responsabilitatea pentru uciderea lui Khashoggi ar putea ramane un mister mult timp de acum inainte ● Les Echos: Studenții straini: cresc taxele de școlarizare, dar și cuantumul…

- Financial Times: Compromisul lui May privind Brexit vine cu un preț ridicat ● Bruxellesul ataca Romania chiar inainte ca aceasta sa preia conducerea UE ● Les Echos: "Make France Great Again"- atacul frontal al lui Trump la adresa lui Macron ● Handelsblatt: Trei miliarde de euro, investiții in Inteligența…

- Financial Times: Merkel saluta aniversarea a 100 de ani de la acordarea dreptului de vot femeilor ● Theresa May a declarat luni seara ca negocierile privind Brexit au ajuns in faza finala ● Les Echos: Alianța inedita intre Caile Ferate și BlaBlaCar ● Doar 17% dintre francezi iși fac cumparaturile platind…