Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times. Lawrence Summers: Trebuie sa ne pregatim de recesiune. Excesul de austeritate este mai riscant decat risipa fiscala ● May lupta sa-i convinga pe criticii acordului Brexit inaintea votului ● Les Echos: Cursul petrolului: analiștii refac in scadere calculele privind evoluția prețului…

- Financial Times: Trump ar prefera un gard de oțel unui zid de beton ● Les Echos: Carlos Ghosn va avea la dispoziție 10 minute ca sa se apere. El va aparea marți in fața instanței ●The Guardian: Robert de Noro, despre Trump: E un rasist și un bufon care joaca murdar! ● La Libre Belgique: "S-a terminat…

- Financial Times: Creșterea și iar creșterea Bangladeshului ● Les Echos: Inchiderea sucursalelor bancare se intensifica. Statul ar putea interveni.● The Guardian: Nu e nevoie ca spiritul Craciunului sa fie unul crestin. ● Handelsblatt: In ciuda turbulențelor, firmele americane iși majoreaza avantajul…

- Financial Times: Carlos Ghosn planuia fuziunea Nissan-Renault inainte de fi arestat ● Les Echos: Obiectivul lui Macron privind șomajul este compromis ● Partidul lui Macron ar vrea sa forțeze bancile sa crediteze la dobanda zero achiziții auto ● Numarul seniorilor de peste 65 de ani care lucreaza s-a…

- Financial Times: KPMG nu va mai oferi servicii de consultanța clienților mari pe care ii auditeaza ● Investitorii incep sa se teama de creșterea datoriei publice americane ● The Times: Trump se foloseste de succesul la urne pentru a-l destitui pe Jeff Sessions din functia de procuror general ● The Guardian:…

- Financial Times: May iși avertizeaza miniștrii eurosceptici sa accepte un compromis sau sa iși asume costurile unui Brexit dur ● Regele Salman incepe un turneu intern, pentru a contracara prabușirea imaginii provocata de uciderea lui Khashoggi ● The Guardian: Sancțiunile lui Trump contra Iranului ajuta…

- Financial Times: Erdogan arata cu degetul spre "papușarii" din spatele cazului Khashoggi ● Polonia ia in considerare retragerea din acordul ONU privind migrația ● Les Echos: Primul telefon pliabil a aparut, și nu e al Samsung ● The Guardian: O insula japoneza a disparut, fara ca cineva sa observe ●…

- Financial Times: Martin Wolf- Statele Unite trebuie sa evite un nou razboi rece cu China ● The Guardian: Plecarea lui Merkel va fi o pierdere pentru Europa in aceste vremuri de cumpana ● Les Echos: Cresterea italiana la relanti, dobanzile cresc ● La Libre Belgique: Cum va arata moneda speciala dedicata…