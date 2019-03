Stiri pe aceeasi tema

- Concluziile anchetei desfasurate timp de aproape doi ani de echipa procurorului special Robert Mueller, descrisa in mod repetat de presedintele Trump ca o "vanatoare de vrajitoare", constata absenta unor elemente care sa dovedeasca existenta unei intelegeri sau a unei coordonari intre echipa de campanie…

- Procurorul special Robert Mueller nu-l exonereaza pe Trump de obstructionarea justitiei, dar nici nu arata a comis vreo infractiune, se arata in scrisoarea trimisa Congresului, duminica, de Departamentul american al Justitiei. Potrivit acestui rezumat al Raportului Mueller, acesta nu a stabilit…

- Bill Barr, procuror general SUA, si-a exprimat speranta sa livreze 'principalele concluzii' al acestui raport de ancheta foarte asteptat membrilor comisiilor juridice ale Congresului 'chiar in acest weekend', a afirmat el intr-un mesaj adresat parlamentarilor. La randul sau, Casa Alba a afirmat…

- Procurorul special Robert Mueller a remis vineri raportul sau de ancheta asupra suspiciunilor de intelegere secreta intre Moscova si echipa de campanie a lui Donald Trump in 2016, iar ministrul justitiei ar putea dezvalui in acest weekend esenta acestuia, relateaza AFP. Bill Barr, procuror general SUA,…

- Financial Times: Secretele îndreptarului populist ● Banca Angliei avertizeaza asupra riscului de contracție a pieței muncii ● Les Echos: Banca Franței a revizuit în scadere prognoza de creștere pentru 2019 ● Handelsblatt: Criza Boeing este un exemplu de eșec de PR ● IlSole24Ore: De ce în…

- Financial Times: Cancelarul Philip Hammond se pregatește pentru noi vești proaste pe masura ce economia britanica s-a contractat în decembrie cu 0.4% ● Les Echos: În Lituania, Revolut e banuit de apropiere prea mare fața de Rusia ● Handelsblatt: Partidul italian de guvernamânt pregatește…

- ​Denunțata de Donald Trump, însa considerata cruciala de catre opozanții sai - ancheta procurorului special Robert Mueller asupra ingerintei ruse în alegerile prezidentiale americane din 2016 este aproape sa fie încheiata, a anuntat luni procurorul general interimar al SUA, Matthew…

- Financial Times. Lawrence Summers: Trebuie sa ne pregatim de recesiune. Excesul de austeritate este mai riscant decat risipa fiscala ● May lupta sa-i convinga pe criticii acordului Brexit inaintea votului ● Les Echos: Cursul petrolului: analiștii refac in scadere calculele privind evoluția prețului…