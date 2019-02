Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Theresa May le va spune parlamentarilor "sa-si pastreze calmul" în privinta modificarii acordului cu privire la Brexit ● Les Echos: China se pregatește sa lanseze tramvaiul fara șine și fara vatman ● La Stampa: Rusia vrea sa-si creeze propriul internet ● Naftemporiki:…

- Juncker avertizeaza asupra riscului unui Brexit dezordonat. Șeful UE le transmite liderilor europeni sa se "pregateasca pentru ce e mai rau" ● Les Echos: Carlos Ghosn denunța ”tradarea” și ”complotul” ● The Guardian: Ce urmeaza în Venezuela? Cele mai probabile…

- Financial Times: Netflix obține 15 nominalizari la Oscar, printre care și pentru cel mai bun film - Roma ● Les Echos: Exclusiv- Carlos Ghosn, pregatit pentru a demisiona de la Renault ● Liberation: Tratatul franco-german: un pact de prietenie pentru lideri în primejdie ● The Guardian: Partidul…

- Financial Times: Trump face presiuni prin intermediul unui discurs televizat pentru finanțarea zidului de la frontiera ● Martin Wolf: De ce pare economia mondiala atat de fragila ● Carlos Ghosn iși apara imaginea, in timp ce eliberarea pe cauțiune pare tot mai indepartata ● Handelsblatt: Deutsche Bank…

- Financial Times: Apple trage un semnal de alarma, ingrijorat de incetinirea economiei globale ● Les Echos: Ce așteapta industria franceza de la 2019 ● 7 evenimente care vor marca 2019 ● Handelsblatt: Ce ne aduce 2019? Cinci elemente cruciale ● Le Point: O sonda chinezeasca aselenizeaza pe fata nevazuta…

- Theresa May a fost protagonista unui moment amuzant in timpul vizitei la cancelarul german Angela Merkel. Premierul britanic nu a putut cobori cateva secunde din mașina, deoarece portiera limuzinei in care se afla s-a blocat, scrie The Guardian. Aflata la Berlin pentru o intalnire de urgența cu cancelarul…

- Financial Times: Procurorii din Tokyo au pus sub acuzare Nissan și pe Ghosn ● Regatul Unit poate renunta unilateral la Brexit ● Il Fatto Quotidiano: Liga-M5S, populistii saracesc Italia oamenilor cinstiti ● Les Echos: Raspunsurile șoc ale lui Macron ● El Pais: Spania are mai mulți fumatori decat avea…

- Financial Times: Carlos Ghosn neaga acuzațiile care i se aduc ● Biserica romaneasca iși afirma influența construind o vasta catedrala ● L`Echo: Juncker: Brexitul e o tragedie! ● Les Echos: Trei sferturi dintre salariații francezi sunt mulțumiți de salarii, dar ar vrea mai multa recunoaștere profesionala…