Stiri pe aceeasi tema

- Votul in parlamentul de la Londra asupra acordului privind Brexitul va avea loc marti, 15 ianuarie, a anuntat luni postul BBC, citand surse guvernamentale britanice. Pentru a evita o infrangere in legislativ, premierul britanic Theresa May a fost nevoit, la 10 decembrie, sa reprogrameze pentru saptamana…

- Marea Britanie inca poate organiza un al doilea referendum privind Brexitul, sustine Nathalie Loiseau, ministrul francez pentru Afaceri Externe, scrie Reuters preluata de news.ro.„Usa ramane deschisa, dar depinde de ei ce aleg”, a afirmat Loiseau pentru televiziunea franceza CNews. Fostul…

- Doi consilieri ai premierului Marii Britanii, Theresa May, iși fac planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema ieșirii țarii din Uniunea Europeana. Deși șefa cabinetului de la Londra nu este de acord cu organizarea unui nou referendum, doi consilieri ai sai se pregatesc pentru acest scenariu.…

- Esec total pentru premierul britanic la Bruxelles, in urma discutiilor cu partenerii din cadrul Uniunii Europene. Renegocierea acordului pentru Brexit este exclusa, comunitatea europeana a oferit deja cele mai bune conditii posibile Marii Britanii pentru iesirea din UE, i-au transmis

- ”Negocierile privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana au ajuns intr-o situatie dificila din cauza complexitatii vietii politice britanice. Este necesar ca decidentii din Romania, mai ales in calitate de viitoare Presedintie a Consiliului UE care urmeaza sa gestioneze acest subiect extrem…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a anuntat, pe Twitter, ca liderii UE au aprobat acordul privind Brexit prezentat de Guvernul condus de Theresa May. Donald Tusk a mentionat ca cei 27 de lideri ai UE au aprobat acordul dupa mai putin de o ora de discutii. Inainte de intalnirea de la Bruxelles,…

- Guvernul de la Londra a ajuns la un acord privind termenii retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana, a transmis miercuri seara premierul Theresa May, dupa o sedinta speciala cu membrii Cabinetului, liderul de la Londra admitand ca una dintre optiuni ar putea fi evitarea...

- Financial Times: Merkel saluta aniversarea a 100 de ani de la acordarea dreptului de vot femeilor ● Theresa May a declarat luni seara ca negocierile privind Brexit au ajuns in faza finala ● Les Echos: Alianța inedita intre Caile Ferate și BlaBlaCar ● Doar 17% dintre francezi iși fac cumparaturile platind…