Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Carlos Ghosn planuia fuziunea Nissan-Renault inainte de fi arestat ● Les Echos: Obiectivul lui Macron privind șomajul este compromis ● Partidul lui Macron ar vrea sa forțeze bancile sa crediteze la dobanda zero achiziții auto ● Numarul seniorilor de peste 65 de ani care lucreaza s-a…

- Financial Times: Șeful Apple spune ca o mai mare reglementare a industriei tehnologice este "inevitabila" ● Trump spune ca responsabilitatea pentru uciderea lui Khashoggi ar putea ramane un mister mult timp de acum inainte ● Les Echos: Studenții straini: cresc taxele de școlarizare, dar și cuantumul…

- Financial Times: Merkel saluta aniversarea a 100 de ani de la acordarea dreptului de vot femeilor ● Theresa May a declarat luni seara ca negocierile privind Brexit au ajuns in faza finala ● Les Echos: Alianța inedita intre Caile Ferate și BlaBlaCar ● Doar 17% dintre francezi iși fac cumparaturile platind…

- Financial Times: Goldman Sachs are de raspuns unor noi intrebari ● Operațiunile lui Arron Banks au permis ca datele clienților sai din asigurari sa fie utilizate ilegal in scopuri politice ● Handelsblatt: Dominația Amazon. Un studiu arata cat de puternic este puterea gigantului american din retail…

- Financial Times: Turcia da detalii ingrozitoare despre moartea lui Jamal Khashoggi ● Handelsblatt: Noua alianța din industria auto: Ford-VW ● Il Giornale: UE a trimis o noua scrisoare Italiei: "Trebuie sa clarificati problema datoriei publice" ● Time: Austria afirma ca din motive de suveranitate nu…

- Handelsblatt: Partea intunecata a Arabiei Saudite ● Les Echos: Salariile de pe Wall Street urca din nou, depașindu-le pe cele de dinaintea crizei ● Dizgrația bancilor europene ● Le Figaro: Cum spioneaza China, Franța ● Financial Times: Guvernul populist italian sfideaza zona euro. E pentru prima data…

- L`Echo: AG Asigurari va instala o platforma pentru ajutorul la domiciliu al seniorilor ● Financial Times: Președintele Donald Trump considera "pripite" acuzațiile la adresa saudiților in cazul Khashoggi ● In UE, Tusk cere Marii Britanii sa vina cu "propuneri concrete" pentru a pune capat impasului…

- Financial Times: Vestul lanseaza atacul impotriva Rusiei, acuzand-o de infracțiuni cibernetice ● Handelsblatt: Planul impotriva haosului aerian ● Les Echos- Economia franceza va reporni din semestrul al doilea ● Asigurari: tarifele vor crește in 2019: intre 1 și 2% pe segmentul asigurarilor auto și…