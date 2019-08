Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Marea Britanie refuza sa plateasca factura "divorțului" de UE - 39 miliarde lire sterline - in cazul unui Brexit fara acord ● Les Echos: Duminica și-a deschis porțile primul hypermarket fara niciun casier ● The Times of Israel: Mitul iudeo-bolșevismului. ● Știri pe scurt.

- Financial Times: Administrația Trump are câteva cai pentru a slabi dolarul ● Ordinea strategica din Asia moare. 40 de ani de prosperitate din regiune sunt acum amenințați ● Les Echos: Conversia unei mașini clasice în mașina electrica va fi în curând posibila ● Handelsblatt: Întrebarea…

- Financial Times: Trezoreria SUA eticheteaza China: un manipulator valutar! ● Les Echos: Sectorul auto: Inexorabila cadere a producției "made in France" ● Handelsblatt: Bosch, cel mai mare furnizor mondial pentru industria auto, trece la concedieri ● Le Temps: Neașteptata demisie a șefului HSBC ● Magyar…

- Uniunea Europeana a decis viitoarele tinte de emisii de CO2 pentru anul 2020, iar toti producatorii de automobile trebuie sa aiba o medie a emisiilor de CO2 de 95 de grame pe kilometru la nivel de gama. Analiștii continua sa livreze diferite studii prin care atenționeaza ca producatorii risca amenzi…

- Financial Times: Boris Johnson lanseaza un pariu pe viața și pe moarte în privința Brexit ● Les Echos: În Japonia, acționarii Nissan sunt porniți împotriva francezilor ● Le Temps: Din ce în ce mai multe orașe sunt ținute ostateci de catre hackeri ● La Libre Belgique: Roboții…

- Mogulul telecomunicatiilor din Franta, Patrick Drahi, devine proprietarul casei de licitatii britanica Sotheby's pentru 3,7 miliarde de dolari, potrivit unui anunt dat publicitatii luni, arata Financial Times.

- Financial Times: Boris Johnson și Jeremy Hunt se vor confrunta pentru fotoliul de premier. ● Diario de Noticias: Incepe Summit-ul pentru alegerea functiilor de varf din Europa. Dar procesul ar putea sa nu se opreasca aici ● Les Echos: Creșterea economiei ar putea aduce peste 240.000 de noi locuri de…

- Deutsche Bank, cea mai mare banca din Germania, se pregateste sa infiinteze o ”banca rea” cu active de pana la 50 de miliarde de euro, si sa inchida afacerile cu instrumente financiare si de trading din Statele Unite, potrivit unui articol publicat duminica de Financial Times (FT), transmite Reuters.Citește…