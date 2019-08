Stiri pe aceeasi tema

- În afara faptului ca va schimba peisajul politic si va da tonul viitoarelor negocieri privind Brexit, numirea succesorului Theresei May, marti, va avea o influenta hotarâtoare asupra pietelor financiare, potrivit La Libre, citat de Rador.Brockeri si investitori în actiuni lasa…

- Simona Halep va fi decorata joi cu cea mai inalta distinctie de Biserica Ortodoxa pentru victoria de la Wimbledon. Cermonia va avea loc la Patrarhia Romana si va fi una privata, dupa dorinta familiei campioanei. Simona Halep va fi decorata de Patriarhul Daniel cu Ordinul „Crucea Patriarhala” pentru…

- Amanda Anisimova, americanca cu origini rusești de pe locul 51 WTA a luat prin suprindere lumea tenisului dupa ce a eliminat-o pe Simona Halep in sferturi si s-a calificat in semifinalele de la Roland Garros “In timp ce adversarele Amandei de la Openul Francez au mers in camerele lor pentru a se relaxa…

- "A fost un meci complicat, chiar daca scorul nu arata neaparat asta. A trebuit sa fiu concetrata, am facut tot ce am putut pentru a o domina si sunt foarte bucuroasa ca am reusit sa ma calific in al patrulea tur. Ma gandesc in toate ziele la victoria mea de aici, de anul trecut, este cea mai frumoasa…

- Perechea alcatuita din tenismanul român Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat, marti, în runda a doua a turneului de la Roland Garros, al doilea de Grand Slam al anului, dupa victoria cu 6-3, 7-6 (4) în fata cuplului Christian Garin (Chile)/Juan Ignacio Londero (Argentina),…

- FC Voluntari si-a asigurat mentinerea in Liga I de fotbal, dupa ce a invins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 2-1 (1-0), luni, pe teren propriu, in etapa a 13-a a fazei play-out. Ilfovenii a deschis scorul prin Gabriel Deac (17), cu un sut fara preluare, la centrarea lui Alexandru Vlad. FC Hermannstadt…

- Cristina Kirchner, avocata, in varsta de 66 de ani, este urmarita in mai multe cazuri in curs de investigare pentru spalare de bani, imbogatire personala, deturnare de fonduri sau mita. Multi dintre ministrii sai au fost retinuti in aceste cazuri. Data procesului nu a fost inca stabilita,…