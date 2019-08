Stiri pe aceeasi tema

- Mari instituții financiare - JP Morgan, Barclays, UBS, RBS si Citigroup – au fost acționate in justiție de catre investitori, in Marea Britanie, pentru ca ar fi manipulat piata valutara globala, in cadrul unei actiuni legale din Marea Britanie, potrivit CNBC, scrie Mediafax.Investitorii cer…

- Delegatia Ministerului Economiei a fost formata din ministrul Economiei, Niculae Badalau, Calin Ilie Bodea, Secretar de Stat si directori ai unor companii importante din industria de aparare: Romaero SA, IAR SA, AVIOANE Craiova. Aceste companii deruleaza deja contracte de mentenanta cu companii din…

- Deutsche Bank AG intentioneaza sa renunte la 18.000 dintre cei 91.500 de angajati, iar costurile inregistrate cu restructurarea sunt evaluate la 7,4 miliarde de euro (8,3 miliarde de dolari), masurile fiind menite sa redreseze cel mai mare grup bancar german, transmit DPA si Reuters. Planul anuntat…

- Deutsche Bank AG intentioneaza sa renunte la 18.000 dintre cei 91.500 de angajati, iar costurile inregistrate cu restructurarea sunt evaluate la 7,4 miliarde de euro (8,3 miliarde de dolari), masurile fiind menite sa redreseze cel mai mare grup bancar german, transmit DPA si Reuters. Planul…

- Falcon Heavy, cea mai puternica racheta din lume, a companiei SpaceX, deținuta de miliardarul Elon Musk, va fi lansata marti, la ora 6.30 GMT, de la Centrul spațial Kennedy din Florida, SUA, potrivit space.com, conform Mediafax. Compania a anuntat pe platforma de micro-blogging Twitter ca are la…

- Trei guvernatori ai unor importante banci centrale din Europa au avertizat vineri ca pana si criptomonedele care sunt mai putin susceptibile la fluctuatii reprezinta un risc, sustinand ca acestea ar putea fi periculoase pentru consumatori, transmite Reuters.

- Portugalia devine prima tara din zona euro care va emite saptamana viitoare "obligatiuni Panda" denominate in yuani, scrie presa internaționala, potrivit stirileprotv.ro.Potrivit AFP, acest lucru va permite autoritatilor de la Lisabona sa isi largeasca reteaua de investitii pe o piata cu multa…

- Comisia Europeana a anunțat joi ca a aplicat amenzi in valoare totala de 1,07 miliarde de euro bancilor Barclays, Citigroup, MUFG, JPMorgan și Royal Bank of Scotland (RBS). Amenzile au fost dictate pentru manipularea pieței valutare pentru 11 valute: euro, lira sterlina, yenul japonez, francul elvetian,…