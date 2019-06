Stiri pe aceeasi tema

- Cei 28 s-au reunit joi pentru prima oara, pentru a încheia procedura de numire în functiile de vârf din institutiile europene, si anume la presedintia Comisiei. Dar aceasta ar putea sa nu fie ultima întâlnire în acest scop, potrivit Diario de Noticias, potrivit Rador.Din…

- Înaintea urmatoarei runde de vot pentru conducerea Partidului Conservator, Jeremy Hunt si-a întetit atacurile la adresa lui Boris Johnson, întrebându-se daca predecesorul sau ca ministru de externe dispune de simtul necesar al detaliului si refuzând sa spuna daca el poate…

- Un studiu global privind atitudinile fața de știința a scos in evidența amploarea crizei de incredere in vaccinurile din Europa, aratand ca doar 59% dintre persoanele din Europa de Vest și 50% din Est considera ca vaccinurile sunt sigure, comparativ cu 79% din intreaga lume, scrie The Guardian. …

- Premierul bulgar Boiko Borisov a facut o pledoarie pentru Europa, intr-un interviu acordat cotidianului britanic The Guardian, dar a precizat ca pentru tara sa ar fi o eroare sa considere Rusia drept un inamic sau o amenintare, relateaza miercuri site-ul novinite.com si agentia de presa Focus. ''Am…

- Emmanuel Macron a declarat miercuri ca nu crede «nici in confruntare sterila, nici in ințelegere sterila» cu Angela Merkel, ci «intr-o confruntare fertila», cu scopul de «a construi un compromis la nivel european». Angela Merkel recunoaște intr-un interviu acordat ziarelor «Suddeutsche Zeitung»; «The…

- Devotament fata de Uniunea Europeana la Sibiu Foto arhiva O imagine a curajului, devotament fata de Uniunea Europeana, nevoia de reforma - sunt câteva din ideile pe care le scrie presa internationala dupa summitul european, de joi, de la Sibiu. Ciprian Sasu le trece acum în…

- Fețele regilor din pachetele standard de carți de joc par, pentru multe persoane, niște reprezentari anonime ale unor monarhi, dar adevarul este altul, intrucat ele infațișau lideri faimoși din istorie, scrie a1.ro. Citeste si Klaus Iohannis isi lanseaza al treilea volum. Cate carti a vandut…

- Financial Times: Assange în fața extradarii în SUA dupa ce Ecuadorul i-a revocat azilul politic ● Stânga din Spania, marcata de dispute în preajma alegerilor ● Les Echos: Un italian din trei ar vota pentru o iesire a Italiei din UE ● Kapital: Creșterea economica în Bulgaria…