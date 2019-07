Stiri pe aceeasi tema

- Franța va taxa marile platfome internaționale care promoveaza conținut digital in Hexagon. Legea de azi e definitiva, dupa aprobarea Senatului. Prin urmare, Google, Facebook, Apple dar și alți operatori importanți din aceasta categorie vor plati impozite in funcție de cifra de afaceri.

- Futurewei Technologies Inc, divizia de cercetare si dezvoltare a Huawei care activeaza in SUA, s-a separat de compania-mama. Asta dupa ce Administratia Trump a trecut grupul chinez pe lista neagra. Potrivit unor surse citate de Reuters, Futurewei si-a mutat angajatii intr-un sediu nou, unde…

- 16 absolvenți ai instituțiilor de invațamant profesional tehnic din țara au participat la cea de-a VI-a ediție a concursului "Cel mai bun plan de afaceri", organizat de Centrul pentru Educație Antreprenoriala și Asistența in Afaceri (CEDA), in parteneriat cu Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii.

- In perioada 20-21 iunie va avea loc la Bruxelles reuniunea Consiliului European la care liderii UE vor discuta despre alegerea noilor președinți ai Consiliului European, Comisiei Europene, Bancii Centrale Europene, Parlamentului European și funcția de Inalt Reprezentant pentru Afaceri externe și…

- Emailuri ale Facebook par sa arate implicarea directorului general al companiei, Mark Zuckerberg, in discutiile referitoare la mult-criticatele practici referitoare la confidentialitatea datelor, potrivit unor persoane apropiate situatiei. Reporterii nu au vazut emailurile, ci s-au bazat numai…

- Experții digitali nu sunt doar printre cele mai cautate talente din lume, dar sunt și printre cei mai mari doritori de a se reloca. In medie, 67% dintre ei ar lucra intr-o alta țara pentru a avansa profesional, fața de 55% dintre cei fara competențe in acest domeniu. Destinațiile de top pe care le-ar…

- Gigantul american Google va lansa un nou model de smartphone la conferința Google I/O destinata programatorilor. Modelul se numește Pixel 3A, va veni cu doua versiuni de ecran, va fi de doua ori mai ieftin decat iPhone și va fi prezentat oficial in data de 7 mai. Informații despre specificațiile acestuia…