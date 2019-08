Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Trezoreria SUA eticheteaza China: un manipulator valutar! ● Les Echos: Sectorul auto: Inexorabila cadere a producției "made in France" ● Handelsblatt: Bosch, cel mai mare furnizor mondial pentru industria auto, trece la concedieri ● Le Temps: Neașteptata demisie a șefului HSBC ● Magyar…

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a impus sanctiuni ministrului iranian de Externe Mohammad Javad Zarif, inghetand toate activele acestuia din SUA sau controlate de entitati americane, relateaza BBC, potrivit news.ro"Javad Zarif implementeaza agenda nechibzuita a liderului suprem iranian…

- Guvernatorul Andrew Cuomo a semnat un amendament legislativ care impune responsabilului administratiei fiscale sa comunice declaratiile de venituri si avizele de impozitare ale statului anumitor comisii ale Congresului SUA daca acestea o cer. 'Aceasta lege da Congresului posibilitatea de a-si…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a refuzat vineri inca o data sa trimita declaratiile de impozit ale presedintelui republican Donald Trump democratilor din Congres, in pofida cererii formulate de acestia, prevestind o lunga batalie judiciara, relateaza AFP preluat de agerpres.…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a refuzat vineri inca o data sa trimita declaratiile de impozit ale presedintelui republican Donald Trump democratilor din Congres, in pofida cererii formulate de acestia, prevestind o lunga batalie judiciara, relateaza AFP. Cererea democratilor este…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping s-ar putea intalni, in marja summitului G20 programat pe 28 si 29 iunie la Osaka, in Japonia, pentru a discuta despre negocierile comerciale americano-chineze aflate in impas, a indicat Larry Kudlow, consilierul economic al Casei Albe,…

- Reprezentantul american pentru comert, Robert Lighthizer, si secretarul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin, au primit o delegatie chineza din care face parte si vicepremierul Liu He.Dialogul s-a reluat la numai cateva ore dupa intrarea in vigoare a taxelor vamale suplimentare impuse de SUA…

- Ministerul Comertului din China a precizat ca 'regreta profund' decizia SUA, adaugand ca va lua contramasurile necesare, fara a oferi detalii. Decizia Washingtonului vine in timpul negocierilor dintre reprezentantii SUA si China menite sa salveze un potential acord care ar stopa razboiul comercial…