Stiri pe aceeasi tema

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a anuntat marti ca o conferinta de afaceri organizata de regat a atras angajamente de investitii in valoare de 50 de miliarde de dolari, un succes in opinia sa, in pofida unui boicot international provocat de asasinarea jurnalistului Jamal…

- Creatorii de filmulețe pe YouTube sau pe rețelele sociale vor putea obține finanțari pentru dezvoltarea afacerilor de conținut online printr-un nou fond de investiții, de 50 de milioane de dolari, constituit in SUA.

- Președintele ALDE Pitești anunța doua investiții extrem de importante in Romania. Prezent la Forumul de afaceri din Kazahstan Kazahstan, secretarul de stat din ministerul roman al Energiei Robert Tudorache, a acordat un interviu publicatiei ...

- ♦ In lupta pentru achizitia companiei de curierat s-au mai aflat fondul de investitii Warburg Pincus, dar si Posta Ungara si Posta Austriaca. Fon­dul de investitii Abris Capital Part­ners a vandut compania de cu­rie­rat Urgent Curier, al doilea ju­ca­tor din piata, cu afaceri de…

- Fostul prim-ministru malaezian Najib Razak a fost arestat miercuri si va fi pus sub acuzare in cadrul unei anchete in care este suspectat ca si-a insusit 628 de milioane de dolari din fondul de stat malaezian pentru dezvoltare 1MDB, au anuntat autoritatile

- De teama pestei porcine africane, Fondul danez de investiții Polaris a oprit investiția de 134 milioane dolari, prin care urma sa cumpere holdingul DCH International, care controleaza în România compania Premium Porc Group, al doilea mare producator de carne de

- „Oricat de mult ar tipa ambasade europene sau alti hastagisti prin piata sau pe oriunde, cine ar indrazni sa modifice actuala forma a legii offshore, in sensul in care sa reduca acele conditii financiare care au fost aprobate in Camera Deputatilor la propunerea lui Liviu Dragnea, cred ca va trebui…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, a raportat marti un profit brut de 2,78 milioane de dolari SUA (USD) obtinut in primul semestru din acest an pe fondul majorarii cotatiilor la titei cu 36%. In acelasi timp, cifra de afaceri a companiei a crescut cu 50%