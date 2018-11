Finalurile de repriză, dezastruoase pentru Informatica Informatica s-a inscris in acest weekend in trendul echipelor de fotbal din oras. Daca toate cele trei reprezentante ale Timisoarei din liga secunda au facut egal, 1-1, nici campionii de la futsal nu au scapat de remiza. The post Finalurile de repriza, dezastruoase pentru Informatica appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

