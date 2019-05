Stiri pe aceeasi tema

- Rita Ora a petrecut atat de mult la Met Gala 2019 incat și-a pierdut sprancenele. Artista in varsta de 28 de ani a dezvaluit ca nu i-au mai ramas aproape deloc. Cantareața a postat o fotografie in care apare cu un look natural, dar in care sprancenele sunt aproape invizibile. „Consecințele Met sunt…

- Utilizatorii de internet pot ascunde comentariile cu un asa-numit nivel de toxicitate cu ajutorul unei extensii care isi bazeaza algoritmul pe invatarea mecanica. Dezvoltata de Jigsaw, incubatorul de tehnologie al Alphabet, instrumentul open-source numit Tune incearca sa foloseasca inteligenta…

- Un copilas de 3 ani i-a blocat tatalui sau accesul la iPad dupa ce a introdus parola gresita de mai multe ori. Barbatul a povestit isprava fiului sau pe Twitter, unde a cerut ajutor, relateaza CNN.

- ​Facebook va lansa un buton prin care utilizatorii vor putea afla de ce anumite lucruri le-au aparut pe feed și cum a influențat comportamentul lor în rețea lucrurile care le apar, scrie BBC. Multa lume este suparata pe algoritmii Facebook și pe foarte desele schimbari care sunt greu de înțeles.…

- Sezonul catastrofal al Realului va declansa un „cutremur“ la Madrid. Fanii au cerut demisia presedintelui Florentino Perez, insa acesta nu da semne ca ar pleca si, potrivit ziarelor din Spania, a inceput sa faca strategia pentru sezonul viitor.

- Alex Mitrița, 23 de ani, a debutat cu un egal la New York City FC, dar prestația sa a fost un real succes. Fanii americani au fost impresionați de evolua fostului jucator al Craiovei și au comentat pe Twitter cu vorbe frumoase la adresa lui. Iata cateva dintre cele mai interesante tweet-uri: „Am tot…

- Nicole Scherzinger și-a pus fanii pe ganduri dupa ce, la un eveniment de fițe, s-a afișat cu o burtica suspecta. Artista i-a lasat pe toți fanii ei cu multe semne de intrebare, caci aceștia s-au gandit imediat ca este insarcinata.

- In Italia a inceput unul dintre cele mai mari si mai colorate carnavaluri din Europa. Are loc la Viareggio si se remarca prin carele alegorice uriase si foarte elaborate. Temele editiei de anul acesta sunt protejarea mediului, rolul femeilor in istorie si, desigur, politicienii.