Finalul filmelor din seria ''Avengers'', marcat la Hollywood printr-o premieră spectaculoasă Vedetele hollywoodiene care interpreteaza supereroii din filmele "Avengers", inspirate din universul benzilor desenate Marvel, au participat luni seara la Los Angeles la spectaculoasa premiera a capitolului final din aceasta serie de 22 de lungmetraje ce compun franciza cu cele mai mari incasari din istoria cinematografiei, informeaza Reuters.



Sute de personalitati din industria de divertisment, actori din distributiile acelor pelicule, fani si reprezentanti ai companiilor mass-media au asistat la prima proiectie a filmului de actiune "Avengers: Endgame", un spectacol vizual de trei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Chris Hemsworth a marturisit ca realizarile sale profesionale erau ''discutabile'' inainte de a fi distribuit in personajul Thor, relateaza luni Press Association. Hemsworth, in varsta de 35 de ani, a debutat in primul film din trilogia ''Thor'',…

- Audi este unul dintre partenerii Marvel, iar in viitoarea pelicula Avengers: Endgame, atat fanii constructorului german, cat și cinefilii vor face cunoștința cu cele mai noi vehicule electrice dezvoltate in Ingolstadt. Conceptul Audi e-tron GT, prototip expus in premiera in cadrul Salonului Auto de…

- Potrivit publicației Entertainment Weekly, "Avengers: Endgame" are o durata de 3 ore și 2 minute. Informația este confirmata de site-ul AMC Theatre, iar intervalul transforma pelicula in cel mai lung film Marvel facut vreodata.

- Vanzarile in avans de bilete pentru filmul cu supereroi Marvel ''Avengers: Endgame'' le-au depasit marti pe cele inregistrate in cazul celor mai recente doua pelicule din franciza ''Star Wars'', sumele solicitate in cazul unor bilete revandute pe platforma eBay ajungand la 500 de dolari bucata

- Vanzarile in avans de bilete pentru filmul cu supereroi Marvel ''Avengers: Endgame'' le-au depasit marti pe cele inregistrate in cazul celor mai recente doua pelicule din franciza ''Star Wars'', sumele solicitate in cazul unor bilete revandute pe platforma eBay ajungand…

- Cererea record de bilete in avans pentru pelicula "Avengers: Endgame/ Razbunatorii: Sfarșitul jocului" a cauzat probleme de funcționare pentru site-urile specializate in vanzari din SUA, relateaza variety.com, potrivit Mediafax.Reprezentanții platformei online Fandango au susținut ca toate…

- Actrita Gwyneth Paltrow a declarat intr-un interviu acordat Variety ca va parasi universul filmelor Marvel dupa „Avengers: Endgame”, care va fi lansat vara aceasta, scrie news.ro.Paltrow, in varsta de 46 de ani, a spus: „Sunt cam batrana sa mai port un costum si pentru restul. Ma simt foarte…

- SCM Poli Timisoara pierde o mare sansa de a avansa in clasament, dupa un meci pe care l-a controlat in mare parte, chiar daca nu decisiv, in fata liderului campionatului, AHC Dobrogea Sud. „Marinarii” s-au impus la un scor mincinos, 30-27, dupa ce mai tot timpul au fost in… recuperare. Meci cu aparari…