- Miercuri, 26 iunie a.c., la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dealul Spirii" Bucuresti-Ilfov s-a desfasurat evenimentul prilejuit de Conferinta de Inchidere Oficiala a Proiectului "MULTI RISC-MODUL I", cod SMIS 104677. Activitatea s-a bucurat de participarea secretarului de stat in…

- Valoarea totala a proiectului a fost de 5.070.835,59 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 2.406.039,16 lei, din care 2.045.133,29 lei din FEDR si 360.905,87 lei din Bugetul Național. Proiectul s-a implement la punctul de lucru al societatii in Regiunea VEST, judetul Timis,…

- Comunicat de presa Data: 27 mai 2019 Finalizarea proiectului„DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI PRIN INFIINTAREA UNUI STUDIO FOTO PROFESIONAL” S.C FINEXPERT GRUP S.R.L, in calitate de Beneficiar anunța finalizarea proiectului „Diversificarea activitatii firmei prin infiintarea unui studio foto profesional”,…

- ANUNȚ DE PRESA SC R.D. FITNESS SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul “ACHIZITIE UTILAJE R.D. FITNESS SRL” is a post from: Ziarul National ANUNȚ DE PRESA SC R.D. FITNESS SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul “ACHIZITIE UTILAJE R.D. FITNESS SRL” is a post from: Ziarul National

- Conform contractului de finantare, valoarea totala a proiectului este de 7.774.145,05 lei din care asistenta financiara nerambursabila este de 2.989.323 lei, din care 2.540.924,55 din FEDR si 448.398,45 lei din Bugetul National. Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al societatii,…

- Conform contractului de finanțare valoarea totala a proiectului este de 1.147.382,61 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 771.349,64 lei, din care 655.647,19 lei din FEDR și 115.702,45 lei din Bugetul Național. Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al societații…

- Orice microintreprindere din regiune poate depune proiecte pentru sesiunea a 2-a pentru Prioritatea de Investiții 2.1.A. – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi și prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin…