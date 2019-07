Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (7 WTA, 27 de ani) și Serena Williams (10 WTA, 37 de ani) se lupta de la ora 16:00 in marea finala de la Wimbledon 2019. Partida va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Eurosport. ...

- Jucatoarea din Constanta continua sa atinga borne nemaintalnite in tenisul romanesc, dupa victoria din semifinale cu Elina Svitolina, 6-1, 6-3, si calificarea in premiera in ultimul act al turneului de la Londra.

- Serena Williams (10 WTA) a obținut, marți, calificarea in semifinalele turneului de la Wimbledon, dupa ce a trecut in trei seturi de Alison Riske (55 WTA), scor 6-4, 4-6, 6-3, transmite Mediafax.Fostul lider mondial nu a avut parte de o partida simpla, fiind lasata in urma in mai multe randuri…

- Tenismanul croat Marin Cilic, detinatorul titlului, a fost invins marti de argentinianul Diego Schwartzman, 6-4, 6-4, in optimile de finala ale turneului ATP pe iarba de la Queen's Club din Londra, dotat cu premii totale de 2.081.830 de euro. Marin Cilic, locul 15 ATP, a fost cap de…

- Romania U21 se afla in cantonament in Italia, la Bagno di Romagna, acolo unde se pregatește pentru EURO 2019 (16-30 iunie). Razvan Luțac, reporterul Gazetei Sporturilor, și Raed Krishan, fotoreporter GSP, sunt in cantonamentul Romaniei U21 din Italia, de unde ofera cele mai noi informații inainte EURO.…

- Chelsea s-a calificat in finala Europa League la fotbal, joi seara, dupa ce a invins formatia germana Eintracht Frankfurt cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, la Londra, in mansa a doua a semifinalelor...

- Dupa minunea inregistrata marti seara, de FC Liverpool, care a depasit un avans de trei goluri avut de Barcelona, Tottenham Hotspur a realizat alta prestatie uimitoare pe "Johan Cruyff ArenA" din Amsterdam. Dupa ce Ajax castigase prima mansa la Londra cu 1-0, la pauza partidei retur din semifinalele…

- Romania a fost la doua ghemuri de o finala istorica in Cupa Federației. "Halep și Niculescu au fost geniale" - recunosc francezii, dupa un meci de dublu inaintea caruia o Simona eroica ne-a facut sa visam ca putem cuceri lumea tenisului.