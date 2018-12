FINALA VOCEA ROMANIEI 2018 ONLINE PRO TV. Alma Boiangiu va canta impreuna cu Ovidiu Anton, Dora Gaitanovici ii va avea invitați pe solistul și pe trompetistul trupei Zdob și Zdub, Roman și Valeriu, Madalina Coca il va avea alaturi de ea pe Nicolae Furdui Iancu, iar Bogdan Ioan va canta impreuna cu Feli.

Caștigatoarea sezonului 7 Vocea Romaniei, Ana Munteanu, va aduce pe scena in marea finala de vinerea aceasta un moment special și va interpreta melodia Unde te duci. Concurenții vor canta piese precum Highway to hell, Somebody to love, I want to spend my lifetime loving you sau All by…