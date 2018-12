Stiri pe aceeasi tema

- Cele cinci cupluri care au facut parte din cel de-a patrulea sezon Insula Iubirii se intorc, in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, in fața ceremoniei focului. De aceasta data in Romania, nu in Thailanda, la șase luni de la incheierea filmarilor, cuplurile se reintalnesc cu Radu Valcan la Bonfire…

- Exatlon 8 decembrie 2018. Prezentatorul emisiunii Exatlon, Cosmin Cernat, a facut un anunț care i-a uimit pe jucatori. De acum incolo, nu va mai exista jocul pentru vila, iar concurenții ramași in competiție vor sta in casa. Totodata, jocurile vor fi doar individuale. „Vor fi jocuri individuale. De…

- Paisprezece persoane, printre care sase ostatici, au fost ucise vineri dimineata intr-un schimb de focuri intre politie si un grup de barbati care a incercat sa arunce in aer ATM-urile de la doua banci dintr-un mic oras din nord-estul Braziliei. 20 de persoane inarmate au patruns in cele doua sedii,…

- Razvan și Cati de la „Insula Iubirii” formeaza in continuare un cuplu, deși au plecat separat din Thailanda. Cei doi au fost dați de gol de Marinela, fosta iubita a lui Iulian, care a publicat o imagine pe contul de socializare. Au plecat separați din Thailanda, insa in Romania pare ca s-au impacat,…

- CASTIGATOR INSULA IUBIRII 2018. In ultimele episoare din cel de-al patrulea sezon ”Insula Iubirii”, cele patru cupluri se pregatesc sa stea fața in fața dupa ce timp de 18 zile și-au testat relația departe unii de ceilalți, și-au cristalizat sentimentele și au aflat cum arataadevarul din sufletul…

- In ultimele episoare din cel de-al patrulea sezon Insula Iubirii, cele patru cupluri se pregatesc sa stea fața in fața dupa ce timp de 18 zile și-au testat relația departe unii de ceilalți, și-au cristalizat sentimentele și au aflat cum arata adevarul din sufletul lor. In aceasta seara, de la 20.00,…

- Mari și Iulian se vor intalni in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, la Bonfire dupa ce timp de 18 zile și-au testat relația departe unii de ceilalți. Inainte de intalnirea cu iubitul ei de acasa, Mari nu se sfiește sa recunoasca faptul ca, pentru ea, „Insula Iubirii” a fost rețeta fericirii.…

- Inca doua brațari, simbolurile cuplurilor, vor fi taiate in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o noua ediție Insula Iubirii. Bogdan, Ionuț, Razvan și Iulian sunt chemați in aceasta seara la ceremonia focului, iar cele aflate ii determina sa ia decizii radicale. Puși in fața unor noi…