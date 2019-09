Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal (2 ATP, 33 de ani) și Daniil Medevedev (23 de ani, 5 ATP) se infrunta azi in finala turneului de Mare Șlem de la US Open. In cazul in care il invinge pe rus, Ibericul va caștiga cel de-al 19-lea turneu de Mare Șlem al carierei. ...

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, principalul favorit al turneului ATP Masters 1.000 de la Montreal, s-a calificat in finala acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 5,7 milioane dolari, in urma abandonului adversarului sau din semifinale, francezul Gael Monfils, cap de serie numarul…

- Jucatoarea Oana Gavrila s-a calificat, vineri, in finala probei de dublu si in semifinalele de simplu la turneul ITF de la Tabarka (Tunisia), cu premii totale de 15.000 de dolari potrivit news.roGavrila, favorita 4 la simplu, a invins-o in sferturile de finala pe rusoaica Iulia Nikitina, venita…

- Simona Halep a fost nominalizata de WTA la jucatoarea lunii iulie. Romanca a castigat, la 13 iulie, turneul de la Wimbledon, dupa ce a invins-o in finala, cu 6-2, 6-2, pe americanca Serena Williams, nominalizata si ea la acelasi titlu. De asemenea, sportiva elvetiana Jil Teichmann este inclusa…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) și Serena Williams (37 de ani, 10 WTA) se infrunta in finala Wimbledon 2019. Partida e transmisa in direct pe Eurosport 2 și liveTEXT pe GSP.ro. Finala dintre Simona Halep și Serena Williams e liveTEXT AICI De ce e transmisa finala dintre Simona Halep și Serena…

- Roger Federer (3 ATP) s-a calificat, vineri, in finala de la Wimbledon, dupa ce l-a invins pe marele sau rival, Rafael Nadal (2 ATP), scor 7-6 (3), 1-6, 6-3, 6-4. Partida s-a incheiat dupa trei ore și doua minute, transmite Mediafax.In primul set, cei doi campioni au servit excelent, iar totul…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, detinatoarea trofeului, s-a oprit in optimile de finala ale turneului WTA de la Eastbourne (Anglia), dotat cu premii totale in valoare de 998.712 dolari, fiind invinsa in trei seturi, 2-6, 6-4 7-6 (7/5), de belarusa Arina Sabalenka, intr-o partida disputata…

- Luigi Di Biagio și-a dat demisia din funcția de selecționer al naționalei de tineret a Italiei. Gazdele Campionatului European au ratat calificarea in semifinale, dupa ce Romania și Franța au remizat, scor 0-0.Italia avea nevoie de o victorie a Romaniei sau una a Franței la 3 goluri diferența pentru…