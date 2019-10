„Sunt 12 zile de cand a picat Guvernul Dancila. De 12 zile nu se mai aude nici musca in țara. Romania este in criza guvernamentala, șansele ca Guvernul sa treaca sunt sub semnul intrebarii, suntem și in campanie electorala", a spus, marți dupa-amiaza, Alex Coita in platoul Antena 3, adaugand ulterior: „Dancila caștiga de pe urma acestei crize, pentru ca, așa cum am zis și la momentul respectiv, Iohannis trebuia sa rezolve foarte rapid situația guvernamentala".

„Eu cred ca daramarea Guvernului Dancila a fost o chestiune de orgoliu și demonstrație de forțe din partea președintelui. Așa…