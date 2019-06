Finala Ligii Campionilor: Tottenham - Liverpool, echipele de start

Stiri pe aceeasi tema

- TOTTENHAM - LIVERPOOL LIVE in Finala LIGII CAMPIONILOR. Tottenham si Liverpool se vor intalni, sambata, de la ora 22:00 (ora Romaniei), pe Stadionul Wanda Metropolitano din Madrid, in a doua finala intre...

- Orasul Madrid va gazdui pe 1 iunie a cincea sa finala a Ligii Campionilor, intre FC Liverpool si Tottenham Hotspur, dar prima pe arena Wanda Metropolitano, stadionul echipei Atletico Madrid, relateaza EFE. Celelalte patru finale au avut loc pe miticul stadion Santiago Bernabeu, iar pe…

- FC Liverpool si Tottenham Hotspur, finalistele Ligii Campionilor la fotbal, vor primi cate 16.613 bilete pe stadionul Wanda Metropolitano, gazda ultimului act al competitiei europene intercluburi din 1 iunie,...

- Mauricio Pochettino, antrenorul echipei engleze de fotbal Tottenham Hotspur, nu si-a putut ascunde emotiile dupa calificarea spectaculoasa a elevilor sai in finala Ligii Campionilor, gratie unui gol marcat in ultimele secunde de joc ale meciului retur cu Ajax Amsterdam, disputat miercuri seara in capitala…

- FC Liverpool - Tottenham Hotspur va fi finala 100% englezeasca a acestui sezon de UEFA Champions League. Condusi cu 3 la 0 la general, in returul semifinalei, jucat in Olanda, acasa la rivalii de la Ajax Amsterdam, englezii s-au calificat in prima finala din istoria clubului datorita triplei reusite…