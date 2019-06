Finala Ligii Campionilor: Popescu ţine cu Tottenham, Hagi cu Liverpool "Tin cu Tottenham pentru ca am jucat acolo si Liverpool a trecut de Barcelona, nu pot sa tin cu dusmanul. Aveam programata plecarea la Madrid si ne-au tinut acasa, cei de la Liverpool", a spus Popescu. Gheorghe Hagi a declarat ca protagonistele din finala sunt doua cluburi frumoase, care au progresat si au tineri buni. El a spus ca tine cu Liverpool. "Liverpool, un club de traditie, are istorie in spate. Tottenham, un proiect care seamana foarte tare cu al nostru, fo (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

