Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul spaniol David Ferrer, în vârsta de 37 ani, a disputat miercuri ultimul meci din cariera sa în circuitul profesionist, fiind învins în doua seturi, 6-4, 6-1, de germanul Alexander Zverev, în turul al doilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat…

- Potrivit unei estimari preliminare, Produsul Intern Brut al zonei euro a inregistrat o crestere de 0,4% in primele trei luni ale acestui an, dupa un avans de 0,2% in ultimul trimestru al anului trecut. Cifra anuntata de Eurostat este superioara estimarilor analistilor intervievati de Factset, care…

- Excesul de incredere si autosatisfactia domnesc in randul soferilor europeni, potrivit unui studiu publicat vineri, relateaza AFP. Soferi din 11 tari europene (Franta, Germania, Belgia, Spania, Marea Britanie, Italia, Suedia, Grecia, Polonia, Olanda si Slovacia) au fost chestionati in privinta obiceiurilor…

- Bine doar pentru partidele mari! Romania cere cele mai multe semnaturi pentru a candida la europarlamentare. Conform Legii 33/2007, partidele politice, aliantele electorale si organizatiile apartinand minoritatilor nationale sunt obligate sa depuna la BEC o lista de 200.000 de sustinatori, iar candidatii…

- Cu un avans de 0,7% in trimestrul patru din 2018, comparativ cu precedentele trei luni, Romania a inregistrat o crestere economica de trei ori mai mare decat avansul de 0,2% din zona euro si, respectiv, de peste doua ori fata de cel consemnat de UE, de 0,3%, arata datele Eurostat. Ritmul de creştere…

- Aceasta reprezinta o crestere semnificativa, de la 10,3% in 2004. Expansiunea din sectoarele industriale, servicii si gospodarii a contribuit la aceasta crestere. Energia termica aerotermala, geotermala si hidrotermala captata de pompele de caldura este luata in considerare, daca este raportata de…

- Cipru, Grecia si Italia se confrunta cu dezechilibre economice excesive, arata Comisia Europeana (CE) care a publicat miercuri cele 28 de rapoarte de tara din analiza: "Semestrul european - pachetul de iarna: evaluarea progreselor inregistrate de statele membre in ceea ce priveste indeplinirea prioritatilor…