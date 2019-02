Finala Eurovision Romnia 2019, duminică / Cștigătoarea Eurovision 2018, Netta, printre invitați Finala selecției naționale pentru ediția de anul acesta a concursului muzical Eurovision va avea loc duminica seara, la Sala Polivalenta din București, iar doua câștigatoare ale competiției, Netta și Emmelie de Forest, vor susține recitaluri, potrivit unui comunicat difuzat de TVR și citat de Mediafax.



Scena, gândita ca o adevarata constelație a visului, se va transforma pentru fiecare moment al show-ului cu ajutorul celor mai moderne elemente de tehnica multimedia: 200 de metri patrați de ecrane LED, videomapping, scenografie video și efecte speciale.



