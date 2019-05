Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea și Arsenal lupta astazi pentru trofeul Europa League. Meciul se joaca de la ora 22:00, pe Stadionul Olimpic din Baku și va fi transmis pe TV Digi Sport, Telekom Sport, dar și liveTEXT pe GSP.RO. ...

- Circumstantele fac ca finala Europa League la fotbal, dintre echipele engleze Chelsea si Arsenal, sa fie unica prin faptul ca acestea se vor infrunta joi, la Baku, la circa 4.600 km de casa, desi cele doua cluburi londoneze sunt despartite de doar 12 km, relateaza dpa. Fiecare echipa a…

- Miercuri vom afla castigatoarea Europa League. Ce implicatii va avea meciul pentru cei doi antrenori Arsenal si Chelsea se vor duela miercuri, 29 mai, de la ora 22:00, pe Stadionul Olimpic din Baku, pentru a afla cine va fi noua detinatoare a trofeului Europa League. pentru Chelsea aceasta este a treia…

- Forul european se confrunta cu posibilitatea existenței unor mari zone cu scaune goale pe Stadionul Olimpic din Baku, intrucat fanii celor doua echipe londoneze evita sa faca o calatorie de aproape 5.000 km pentru finala de saptamana viitoare. Tunarii se așteapta sa aiba 4.000 de suporteri pe stadion,…

- Jurgen Klopp, antrenorul lui FC Liverpool, a atacat Federația Azera de Fotbal dupa ce a aflat ca finala Europa League din acest an va avea loc in Baku, destinație dificila pentru suporterii infocați din intreaga Europa. Liverpool - Tottenham, ultimul act al Ligii Campionilor, va fi pe 1 iunie, de la…

- Italianul Gianluca Rocchi va arbitra finala competitiei fotbalistice Europa League, care va opune echipele engleze Chelsea si Arsenal pe Stadionul Olimpic din Baku, capitala Azerbaidjanului, pe 29 mai, a anuntat UEFA. Rocchi, in varsta de 45 de ani, este arbitru international din 2008. In acest sezon,…

- Eden Hazard (28 de ani) a transformat penalty-ul decisiv pentru calificarea lui Chelsea in finala Europa League in meciul caștigat cu Eintracht Frankfurt, scor 1-1 (5-4 dupa loviturile de departajare). Finala Europa League, Chelsea - Arsenal, are loc la Baku, pe 29 mai. Arsenal a caștigat in fața Valenciei,…

- Chelsea s-a calificat in finala Europa League la fotbal, joi seara, dupa ce a invins formaþia germana Eintracht Frankfurt cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, la Londra, in manșa a doua a semifinalelor competi]iei, terminata la egalitate, 1-1, dupa prelungiri. Chelsea a ob]inut biletul pentru…