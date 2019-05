Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de baschet feminin CSM Satu Mare si campioana en-titre, Sepsi Sfantu Gheorghe, vor disputa finala Ligii Nationale, dupa ce au eliminat, marti, in al treilea meci din cinci programate in semifinale, formatiile Olimpia Brasov, respectiv ICIM Arad.CITEȘTE ȘI: NU este nevoie de schimbari…

- Campioana en-titre la baschet feminin, Sepsi Sf. Gheorghe, a castigat marti, pe teren propriu, primul meci din cinci programate in semifinalele Ligii Nationale, cu formatia ICIM Arad, scor 91-64 (42-27).Meciul doi va avea loc tot la Sfantu Gheorghe, in 25 aprilie, dupa care disputa se muta…

- CSTBv Olimpia CSU Brasov a fost invinsa neasteptat de Phoenix Stiinta Constanta, cu scorul de 72-69 (28-13, 10-22, 13-23, 21-11), pe teren propriu, in primul meci din acest sfert de finala al Ligii Nationale de baschet feminin. Astazi este programat al doilea joc, de la ora 18.00, tot in Sala Sporturilor…

- Luni, 8 aprilie 2019, de la ora 18.00, Olimpia CSU Brasov va incepe jocurile din playoff-ul Ligii Nationale de baschet feminin, printr-un duel cu Phoenix Constanta. Celelalte dispute din sferturile de finala ale LNFB sunt CSM Satu Mare - Universitatea Cluj, FCC ICIM CSB Arad - CSM Targoviste…

- Arena Sepsi din Sf. Gheorghe a gazduit, in week-end, meciurile turneelor 9 si 10 din cadrul primei faze a Cupei Romaniei 3×3, feminin, editia 2018-2019. Sambata, CSM Satu Mare si-a adjudecat laurii Turneului 9 dupa ce a trecut in finala de Agronomia Bucuresti, cu 17-9, iar duminica, FCC ICIM Arad a…

- Dubla extrem de dificila pentru echipa feminina de baschet Phoenix Stiinta Constanta, care, dupa CSM Satu Mare, se dueleaza in Grupa Rosie a Ligii Nationale, cu ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe, campioana Romaniei Cele doua echipe ocupa primele doua locuri in clasament cu 30, respectiv 29 de puncte , in vreme…

- Campioana ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe a suferit prima infrangere in actualul sezon al Ligii Nationale de baschet feminin, una drastica, 51-76 pe terenul vicecampioanei CSM Satu Mare. CS Municipal Satu Mare a pus astfel capat unei serii de 15 victorii consecutive reusite de Sepsi in actualul campionat.…