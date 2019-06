Stiri pe aceeasi tema

- Finala Champions League 2019. Tottenham - Liverpool. Nu este pentru prima data când finala Ligii Campionilor se disputa între doua echipe din aceeași țara, dar niciodata pâna acum nu s-a întâmplat ca ambele finale -

- Finala Champions League 2019. Tottenham - Liverpool. Nu este pentru prima data când finala Ligii Campionilor se disputa între doua echipe din aceeași țara, dar niciodata pâna acum nu s-a întâmplat ca ambele finale -

- FC Barcelona a ratat calificarea in finala Ligii Campionilor, dupa o dubla de foc cu Liverpool. Echipa catalana a caștigat meciul tur cu 3-0, dar a pierdut returul cu 0-4. Dupa aceasta eliminare, demisia sau demiterea antrenorului Ernesto Valverde a devenit subiect de discuție in presa iberica.

- UEFA a decis sa îl suspede 3 etape pe Neymar (27 de ani), dupa iesirea nervoasa de la finalul meciului dintre PSG si Manchester United, din Liga Campionilor. Brazilianul a adresat injurii oficialilor partidei, printr-o postare pe un site de socializare, informeaza Mediafax.Astfel, Neymar nu…

- UEFA a decis sa il suspede 3 etape pe Neymar (27 de ani), dupa iesirea nervoasa de la finalul meciului dintre PSG si Manchester United, din Liga Campionilor. Brazilianul a adresat injurii oficialilor partidei, printr-o postare pe un site de socializare. Astfel, Neymar nu va putea evolua in…

- In loc sa se plimbe, sa citeasca o carte sau sa mearga la un spectacol, un tanar și iubita sa au decis sa faca o serie de analize ADN pentru a afla mai multe detalii despre trecutul familiei fiecaruia, scrie...

- CS Mioveni s-a impus la limita in fața lui ASU Poli in primul meci al etapei a 27-a din liga secunda, scor 1-0. Argeșenii au deschis scorul in minutul 26, prin Andrei Herghiligiu, care a prins un șut bun de la distanța, ușor deviat de Ioan Mera. Dupa pauza, banațenii au ratat șansa egalarii dupa ce…

- Manchester United s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor dupa victoria contra lui PSG, scor 3-1 (0-2 in tur). Brazilianul Neymar (27 de ani) a privit din tribunele Parc des Princes ratarea calificarii. Neymar se recupereaza dupa o accidentare de lunga durata și nu și-a putut ajuta…