- Federatia Ecvestra Romana, Primaria Comunei Prejmer si Clubul Sportiv Ecvestru 163 Plopi organizeaza Finalele de Campionat National „Cai tineri” si „Grand Prix”, la baza hipica din Prejmer. In primitoarea si cocheta baza a clubului gazda, Clubul 163 Plopi, se vor intrece, in probe si pe categorii peste…

- Sportivul german Karl Geiger a castigat primul Grand Prix de vara la sarituri cu schiurile masculin de la Rasnov, desfasurat, sambata, in Complexul din Valea Carbunarii, cu 269,9 puncte, dupa sarituri de 98, respectiv 99 de metri. Pe locul secund s-a clasat polonezul Piotr Zyla, cu 261 puncte (95,5…

- Finalele de Amatori și Finala de Forța, competiții ce ii pun in valoare pe cei mai buni sportivi ai Probei de Obstacole, se desfașoara in perioada 13-16 septembrie 2018 in baza ecvestra Salina... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Lotul Romaniei de echitație a participat zilele trecute la Campionatul Balcanic de sarituri peste obstacole, o competiție ce a avut loc in Croația si la care țara noastra a caștigat medalii la toate categoriile din concurs. In concursul pe echipe, Romania a caștigat aurul cu loturile de seniori și ...

- Trei tinere din județul Suceava au urcat pe podiumului Campionatului Balcanic de echitație – sarituri peste obstacole. Vicepreședintele Federației Ecvestre Romane, Alexandru Baișanu, a anunțat ca Romania a caștigat doua medalii de aur, una de argint și doua de bronz la Campionatul Balcanic 2018, care…

- Asociatia Little People organizeaza, la Cheile Gradiștei, pentru al 11-lea an consecutiv Tabara de Vara pentru Tinerii Supravietuitori de Cancer din Romania, membri Comunitatii Temerarii. 110 pacienti cu varsta cuprinsa intre 13-17 ani, tratati in toate cele 13 sectii de onco-pediatrie cu…

- Campionatul European de gimnastica 2018 are loc la Glasgow. TVR 1 si TVR HD transmit in direct finalele pe echipe si pe aparate feminin – sambata si duminica (4 si 5 august) si masculin – sambata si duminica (11 si 12 august). Transmisiunile directe de la Campionatele Europene de Gimnastica, Glasgow,…