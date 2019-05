Finala Barcelona – Ajax, mostenirea lui Cruyff

Stiri pe aceeasi tema

- Benjamin Mendy (24 de ani), fundașul stanga al celor de la Manchester City, a sarbatorit nebunește eșecul suferit de Liverpool in turul semifinalei Ligii Campionilor, 0-3 cu Barcelona. Mendy, unul dintre cei mai excentrici fotbaliști din fotbalul mondial, a fost pe Camp Nou la turul semifinalei Ligii…

- Este scandal in Anglia, dupa ce doi foști mari internaționali englezi s-au bucurat nespus la golul marcat de Lionel Messi in poarta celor de la Liverpool, in turul semifinalei Ligii Campionilor (scor 3-0 pentru Barcelona). Aflați in boxa comentatorilor, Gary Lineker și Rio Ferdinand s-au manifestat…

- BARCELONA. Leo Messi, miracolul argentinian al catalanilor, a erupt ca un vulcan in ultimul sfert de ora al meciului cu Liverpool, 3-0, marcand golurile 599 și 600 in tricoul blaugrana. Calificarea in finala e aproape, la fel ca al 6-lea triumf al Barcelonei in Champions League. Promisiunea lui Messi…

- Leo Messi, 31 de ani, a inscris de doua ori și a fost eroul Barcelonei in victoria cu Liverpool, 3-0, din a doua semifinala a Ligii Campionilor. Argentinianul, care a atins la partida cu Liverpool borna celor 600 de goluri macate pentru catalani in toate competițiile, a analizat meciul la flash-interviul…

- Liverpool va infrunta Barcelona in semifinalele Ligii Campionilor. Fundașul olandez Virgil van Dijk (27 de ani) e nerabdator sa dea piept cu Leo Messi (32 de ani). Barcelona - Liverpool, turul semifinalei de Liga, se joaca pe 1 iunie. Returul, pe Anfield Road, se joaca pe 7 iunie. „Habar nu am cum sa…

- FC Barcelona s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, zdrobind Olympique Lyion – un 5-1 la care starul argentinian a contribuit cu doua goluri si doua pase decisive. Evolutia lui Messi a fost laudata de Ernesto Valverde – Am vazut un meci incredibil al lui Leo, in mai multe aspecte…

- Antrenorul echipei Liverpool, germanul Jurgen Klopp, a declarat, miercuri seara, dupa ce ''cormoranii'' s-au calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, ca formatia engleza se afla in varful fotbalului european.

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi i-a raspuns rivalului Cristiano Ronaldo, dupa tripla reusita de portughez pentru Juventus Torino, printr-o dubla marcata miercuri seara in tricoul echipei FC Barcelona, care a surclasat-o cu 5-1 pe Olympique Lyon in returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor.…