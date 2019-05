Stiri pe aceeasi tema

- Baiețelul de 4 ani din comuna Livezile, județul Bistrița-Nasaud, a fost gasit mort, miercuri dimineața, dupa mai bine de 20 de ore de cand a cazut in apa, pe malul raului Bistrița Ardeleana, la aproximativ patru kilometri distanța de locul in care a disparut, transmite Mediafax.Copilul de…

- Un copil de patru ani care a cazut intr-un parau este cautat, marți dupa-amiaza, de zeci de oameni, pompieri militari și voluntari din Bistrița și Livezile. Incidentul s-a petrecut in comuna Livezile, in timp ce micuțul se juca pe malul unui parau umflat de ploile din ultima perioada, informeaza…

- La locul interventiei au fost mobilizate echipaje ale pompierilor, dotate cu barca, un echipaj al Ambulantei, precum si serviciile voluntare pentru situatii de urgenta din comuna Livezile si municipiul Bistrita. ISU Bistrita-Nasaud intervine cu 12 subofiteri si un ofiter.

- Un copil de 4 ani, care a cazut marti, in jurul amiezii, in raul Bistrita Ardeleana, pe raza localitatii Livezile, este cautat de pompieri, alaturi de localnici, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bistrita Nasaud, citat de Agerpres.roLa locul interventiei…

- Baietelul de doi ani din Livezile, care a cazut, in ziua de 5 martie 2019, intr-o fantana si care a fost scos afara in stop cardio-respirator, precum si in stare de hipotermie, se simte mult mai bine dupa ceva mai mult de o luna de la accident. Minorul a fost internat la Spitalul Județean din Targu…

- Baiatul de 2 ani din Livezile care a cazut intr-o fantana se simte bine. Baietelul de 2 ani din Livezile, care a cazut in 5 martie intr-o fantana si care a fost scos afara in stop cardio-respirator, precum si in stare de hipotermie, se simte mult mai bine dupa ceva mai mult de o luna […] The post Baiatul…

- Starea copilului din Livezile care a cazut intr-o fantana in urma cu doua zile ramane grava. Baiatul in varsta de doi ani a fost dus cu elicopterul la un spital din județul Mureș, imediat dupa accident. ”Baiețelul este internat in Secția ATI copii, iar starea lui este in continuare grava. Astazi a fost…