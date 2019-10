In perioada 30 septembrie – 5 octombrie s-a desfașurat Tabara de terapie prin arta, facilitata de psih.dr. Alina Caprioara și coregraf Anamaria Guguian. Dupa 7 zile de autocunoaștere și de explorare prin intermediul mișcarii corporale, s-a prezentat in cadrul unei intalniri informale rezultatul acestor procese. Intalnirea a avut loc duminica, ora 17.00, la Centrul de […] Articolul Final Tabara de terapie prin arta apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .