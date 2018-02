Final Fantasy XV: Windows Edition a primit Benchmark Tool oficial

Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul francez, Olivier Giroud, este oficial noul jucator al lui Chelsea Londra pana in vara anului 2019. In varsta 31 de ani, Giroud a fost achiziționat de Chelsea de la Arsenal Londra pentru 20 de milioane de euro. El a fost adus pentru a-l inlocui pe Michy Batshuayi, care a fost imprumutat de…

- Koei Tecmo, Square Enix și Team Ninja au lansat Dissidia Final Fantasy NT pe PlayStation 4 de ieri, 30 ianuarie, in Statele Unite și Europa. Iata trailer-ul oficial de lansare: The post Trailer oficial de lansare pentru Dissidia Final Fantasy NT appeared first on ComputerGames.ro .

- Departamentul de Stat al SUA a acuzat Rusia de incalcarea rezoluției Consiliului de Securitate al ONU, adoptata impotriva regimului de la Phenian, a scris Heather Nauert, reprezentantul oficial al oficiului de afaceri externe al SUA, pe Twitter-ul oficial. „Noi am avertizat Rusia in legatura cu comerțului…

- Guvernul Dancila a primit votul de incredere in Parlament, dupa ce 282 de parlamentari au votat pentru, 136 impotriva si o abtinere. La sedinta comuna de plen si-au inregistrat prezenta 352 de parlamentari. Pentru a trece, Cabinetul Dancila avea nevoie de 233 de voturi. …

- Peste 160 de firme au primit finantare prin Start-Up Nation in primele 10 zile, a declarat luni, Stefan Radu Oprea, ministrul propus pentru portofoliul Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, la iesirea din comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului. Potrivit acestuia,…

- Dupa ce a incasat 11 goluri in ultimele doua partide de campioant, Dijon isi propune sa se revanseze in aceasta seara in fata propriilor fani in meciul pe care il va sustine contra celor de la Rennes.A Inaintea duelului care va incepe la ora 21:45 si va fi in direct pe Digi Sport, Dijon se afla pe locul…

- Hibridul Roguelite și Metroidvania, Dead Cells, va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și Switch in acest an, a anunțat Motion Twin. Jocul se afla in prezent in Early Access via Steam. The post Dead Cells va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și Switch appeared first on ComputerGames.ro .

- Sledgehammer Games și Activision au integrat recent un update substanțial in Call of Duty: WWII, considerat de comunitatea seriei COD drept cel mai bun titlu din ultimii ani. Update 1.09 vine la pachet cu evenimentul Resistance, ultimul adaugand arme și moduri de joc. Modul HQ a fost…

- Pixel Crow și 11 bit studios anunța ca jocul lor de aventura Beat Cop este acum la reducere via Steam ! Oferta mai este valabila aproximativ 35 ore, jocul a fost lansat in martie anul trecut și a primit calificativ “Very Positive” de la aproape 500 de utilizatori Steam. The post Beat Cop la reducere…

- Tokyo RPG Factory, studioul responsabil pentru excelentul atmosfecic JRPG I Am Setsuna, și distribuitorul Square Enix, au lansat astazi Lost Sphear, de asemenea JRPG, pe PC și PlayStation 4. Lost Spear folosește un sistem de lupte time based, multiple NPC-uri recrutabile și povestea unei tinere…

- Simona Halep este perceputa ca o jucatoare eficienta si dominanta in schimburile lungi de mingi, noteaza site-ul turneului Australian Open, insa statistica modifica aceasta imagine.Citește și: S-a DECIS: cand se va juca meciul dintre Simona Halep și Angelique Kerber, din semifinalele Australian…

- Ubisoft pune la bataie action-adventure-ul Watch Dogs 2 la preț redus via Steam ! Mai aveți timp 10 ore sa descarcați jocul la 66% reducere de preț, sau puteți opta pentru Watch_Dogs2 Deluxe Edition sau Watch_Dogs2 Gold Edition, fiecare la același procent de reducere ca jocul inițial.…

- Pârtiile de la Șuior sunt cele mai bune din acest sezon, anunța administratorii domeniului de schi. Iarna a inceput anul acesta mai greu, insa acum si-a intrat pe deplin in drepturi. ”In acest moment pot spune ca avem parte de CELE MAI BUNE PARTII DIN ACEST…

- Square Enix a dat drumul la open-beta-ul Dissidia: Final Fantasy NT pentru PlayStation 4 in trei etape. In beta jucatorii vor incerca cateva stagii atat in online cat și offline și nu vor trebui sa fie membrii PlayStation Plus pentru a participa. Prima etapa a beta-ului s-a incheiat…

- Unul dintre cele mai bune jocuri de aventura episodice de anul trecut, Life is Strange este acum cu pana la 75% reducere de preț via Steam, aflam de la DONTNOD Entertainment și Square Enix ! Din oferta fac parte Life is Strange Complete Season (Episodes 1-5) la 75% reducere de preț, dar și…

- Team17 a publicat trailer-ul oficial de lansare pentru versiunea de Switch a The Escapists 2. Jocul poate fi descarcat acum via Nintendo Store. The Escapists 2 este disponibil și pe PlayStation 4, PC și Xbox One. The post Trailer oficial de lansare pentru The Escapists 2 pentru Switch appeared first…

- Pieces Interactive și Paradox Interactive ne aduc la cunoștința ca action-adventure-ul lor, Magicka 2, este acum la reducere via Steam ! Oferta este valabila mai puțin de 35 de ore, reducerea de preț este de 75% și se poate opta și pentru Magicka 2 Deluxe Edition sau face upgrade la Deluxe…

- Final Fantasy XV Royal Edition este menționat pe ESRB, Square Enix neprecizand nimic oficial de aceasta ediție. Descrierea este identica cu cea pentru Final Fantasy XV deci putem doar sa ne imaginam ca probabil “Royal Edition” va include toate DLC-urile lansate și poate și unele…

- Cu nume oficial Samsung CJ791, modelul pregatit pentru debutul oficial la CES 2018 va fi primul monitor din lume echipat cu port Thunderbolt 3 Adresat indeosebi utilizatorilor de sisteme MacBook Pro, monitorul cu rata de aspect 21:9 pune la dispozitie un ecran de 34” cu rezolutie 3440x1440 pixel si…

- La nici o luna de la decesul Regelui Mihai I, un barbat din Franta iese la inaintare si sustine ca este fiul fostului monarh. Potrivit unui interviu acordat RTV, Jean-Francois Caracci, de 36 de ani, sustine ca s-ar fi nascut in Romania, dar la scurt timp de la nastere a fost abandonat intr-un orfelinat.…

- Metrorex si Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) vor avea program special de sarbatori, mijloacele de transport in comun urmand sa circule la intervale mai mari de timp. Pentru noaptea de Anul Nou, insa, metroul va avea program prelungit, iar RATB va asigura transportul calatorilor cu 16 linii…

- Programul de testare Nokia Beta Labs adauga acum un nou terminal pe lista celor care pot instala o versiune de test a sistemului de operare Android 8.0 Oreo. Nokia 6 a fost inscris in acest program de catre HMD Global la doar cateva saptamani dupa ce modelul mai modest, Nokia 5 a primit acelasi tratament.…

- Headup Games ne anunța ca crossover-ul Bridge Constructor și Portal, Bridge Constructor Portal, a fost lansat pe PC via Steam, iOS și Android. Jocul marcheaza intoarcerea lui GLaDOS cu replici noi inregistrate de Ellen McLain special pentru acest “licensed construction puzzle spin-off”.…

- Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip invitatoți cetațenii municipiului Satu Mare sa participe in numar cat mai mare la manifestarile organizate cu ocazia „Zilei Victoriei Revoluției Romane din Decembrie 1989” care se vor desfașura dupa urmatorul program: – in 22.12.2017 la orele 10.30 – garda…

- Ora 10.05. Sala Tronului – Reprezentantii cultelor religioase aduc un ultim omagiu RegeluiMihai. Ora 10.10 – 10.21. Sala Tronului –Garda la catafalc a membrilor Casei Majestatii Sale si ai Consiliului Regal. Ora 10.19. Sala Tronului – Garda la catafalc a patru generali ai Armatei Romane. Ora 10.21 –…

- Reikon Games și Devolver Digital au lansat jocul de acțiune Ruiner in urma cu 4 luni, iar acum il puteți descarca la preț redus via Steam ! Reducerea este de 33% și este disponibila timp de mai puțin de 35 ore, iar pentru cine dorește și jocul și coloana sonora pot opta pentru RUINER + Soundtrack,…

- Producatorii de jocuri nu se mai feresc sa introduca microntranzacții in titlurile lor singleplayer, dar Square Enix promite sa fie tentat de asemenea practici. Declarația vine chiar din partea CEO-ului companiei, Yosuke Matsuda: Felul in care sunt produse jocurile pentru console (n.r.…

- Primaria Timisoara si asociatiile de revolutionari au pregatit un program special dedicat marcarii a 28 de ani de la Revolutie. Iata mai jos programul complet: 16 decembrie -ora 11, Primaria Municipiului Timisoara- sedinta Consiliului Local- comemorarea eroilor-martir -ora 13, Opera Romana- deschiderea…

- Romancing SaGa 2, un titlu JRPG serios in ciuda numelui, va fi remasterizat pentru PC, PS4, Xbox One, Switch și PS Vita in data de 15 decembrie. Legendarul titlu va marca reintoarcerea seriei in Europa din 2003. Jocul a fost regizat de Akitoshi Kawazu, unul dintre membrii cheie ai Square Enix. Pagina…

- In ziua de sambata, 16 decembrie 2017, dupa scurta ceremonie religioasa și militara din Piata Palatului Regal, sicriul cu corpul neinsuflețit al Regelui Mihai va fi urcat pe un afet de tun si va parcurge traseul pana la Catedrala Patriarhala. Procesiunea se va face pe jos, iar afetul de tun va fi tras,…

- Casa Regala a Romaniei a publicat, miercuri, programul oficial al funeraliilor regale, sicriul cu corpul neinsufletit al Regelui Mihai I urmand sa ajunga pe 13 decembrie, la ora 11.00, pe aeroportul Otopeni, inmormantarea fiind programata pentru...

- Casa Regala a Romaniei anuntat programul oficial al funeraliilor Regelui Mihai. De asemenea, a precizat ca Principesa Margareta primeste titlul si apelativul de Regina. Principesa Margareta primeste titlul si apelativul de Regina dupa moartea Regelui Mihai, ea urmand sa decida daca foloseste sau nu…

- A MURIT REGELE MIHAI. Trupul Regelui va fi depus în Holul de Onoare al Castelului Peles iar slujba de înmormântare va avea loc la Curtea de Arges, în noua Catedrala, se spune într-un comunicat al Casei Regale.

- Familia Regala a confirmat oficial trecerea la cele veșnice a Majestații Sale Regele Mihai I și a anunțat ca programul oficial al funeraliilor urmeaza sa fie comunicat in curand. Conform comunicatului Casei Regale, Majestatea Sa Regele Mihai I a incetat din viața, azi, 5 decembrie, la ora 13, ora Romaniei,…

- Scott Cawthon, creatorul celebrei serii Five Nights at Freddy’s (atat pe YouTube, cat și in vanzari), a lansat astazi un spin-off, cu mult diferit de seria principala: Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator. Jocul este un… simulator de pizzerie (?!), complet gratuit pe Steam.…

- Arkane Studios și Bethesda Softworks ne ofera la jumatate de preț action-adventure-ul Prey via Steam cu ocazia Autumn Sale ! Jocul a fost lansat in mai și s-a bucurat de multe critici pozitive și succes financiar, iar daca nu știți cu ce se mananca gasiți pe pagina și posibilitatea sa incercați un demo.…

- Koei Tecmo a publicat un nou trailer și informații despre Attack on Titan 2. Jocul va include un nou Buddy Actions prin care personajul principal primește suport de la alți membri ai echipei prin opțiuni de rescue și recovery, iar cu o abilitate intitulata Titan Transformation unul din membrii…

- Square Enix a publicat trailer-ul oficial de lansare pentru Monster of the Deep: Final Fantasy XV, care urmeaza sa fie lansat de astazi, 21 noiembrie, pentru PlayStation VR via PlayStation Store: The post Trailer oficial de lansare pentru Monster of the Deep: Final Fantasy XV appeared first on ComputerGames.ro…

- THQ Nordic a lansat recent primul pachet de expansiune pentru Titan Quest: Anniversary Edition, anume Ragnarok. Ragnarock introduce al cincilea act, level cap 85, arme și echipament, inamici, UI nou, efecte grafice și fizica noua. Jocul de baza costa 4E pe Steam pana pe 22 noiembrie, iar Ragnarok poate…

- Oficial, ne merge bine. Programul de guvernare al PSD s-a respectat la virgula și s-a realizat 100%, iar toate promisiunile ar trebui sa se regaseasca și in buzunarul fiecarui roman, suna ultima eveluare a conducerii PSD facuta la Baile Herculane. In noua lor eveluarea triumfalista, Dragnea …

- Liderii PSD, reuniti vineri in sedinta Comitetului Executiv National (CExN) la Baile Herculane, au adoptat in unanimitate o rezolutie in care denunta existenta unui asa numit ”Stat Paralel si Ilegitim” care, in opinia lor, incearca sa preia controlul asupra puterii politice si care reprezinta un pericol…

- Un amplu program cultural pentru copii dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 va fi lansat vineri oficial la Școala Gimnaziala "Mexic" din sectorul 3. Primaria Municipiului București, prin Teatrul ''Ion Creanga'', organizeaza în perioada noiembrie 2017…

- Expansion-ul multiplayer pentru Final Fantasy XV, “Comrades,” este disponibil acum pentru PlayStation 4 via PlayStation Store și pe Xbox One via Xbox Games Store, a anunțat Square Enix. Este inclus in Final Fantasy XV Season Pass ($24.99) și poate fi descarcat și separat ($19.99). Odata…

- Namco Bandai a anunțat ca face echipa cu Square Enix pentru a-l aduce pe protagonistul din Final Fantasy XV, Noctis, via DLC in King of Iron Fist Tournament in Tekken 7. Noctis Lucis Caelum va sosi impreuna cu un stagiu dedicat bazat pe Hammerhead Station și va lupta cu Engine Blade. Nu…

- Participanții la Turneul Campionilor s-au reunit ieri la dineul oficial și au pozat langa trofeu. Duminica debuteaza la Londra ultima competiție din sezon in circuitul masculin. Inainte ca primele meciuri sa se dispute, participanții la ATP Finals au avut parte de o seara de gala. S-au imbracat in costume…

- Marco van Basten, fostul mare atacant olandez, acum oficial FIFA, a asistat la un amical intre doua echipe de amatori olandeze, unde s-au experimentat self-pass și autul de la margine executat cu piciorul. In iarba, cand impresiona cu jocul dinamic și spectaculos, Marco van Basten parea mereu intors…

- In perioada 10-19 noiembrie te așteptam sub cupola centrului comercial la NEUROLand, un eveniment inedit și unic in Romania, care iți pune creierul la treaba, la propriu. Practic, cu ajutorul undelor generate de gandurile tale, poți ajunge sa bați mingea, sa controlezi mașini ori chiar sa…

- Ieri am aflat data de lansare pentru expansiunea multiplayer pentru Final Fantasy XV, numita Comrades, iar acum Square Enix ne spune cate ceva despre el. Expansion-ul va fi disponibil pentru jucatorii care au cumparat Final Fantasy XV și Final Fantasy XV Season Pass, sau poate fi cumparat…

- Square Enix anunța ca expansiunea multiplayer pentru Final Fantasy XV, numita Comrades, va fi lansata pe 15 noiembrie pentru versiunile PS4 și Xbox One. Final Fantasy XV: Windows Edition il va primi la lansarea din 2018. In alta ordine de idei, Episode Ignis va veni pe 13 decembrie, iar jocul va primi…

- Mai mulți antreprenori care au primit finanțare de la stat prin programul Start-Up Nation și-au scos firmele la vanzare pe OLX. Printer acestia este si un brasovean. Antreprenorii au voie din punct de vedere legal, caci manualul schemei de acordare a ajutorului nu interzice schimbarea proprietarului.…