- Norvegianca Ingvild Flugstad Oestberg a castigat a 4-a etapa a Turului de schi, in proba de 10 km sprint de la Oberstdorf, si a obtinut a 12-a sa victorie in Cupa Mondiala de schi fond cu timpul de 23min16sec5/10. Oestberg a fost urmata in clasament de compatrioata sa Maiken Caspersen…

- Furtuna Eleanor a facut primele victime in Franta. Un om a murit dupa ce peste el a cazut un copac. Inca 15 persoane s-au ales cu diverse traumatisme.Fortele de ordine franceze sustin ca numarul victimelor ar putea creste intrucat furtuna continua sa faca ravagii.

- Cristina Neagu si Mihai Popescu au fost desemnati cei mai bhuni handbalisti ai Romaniei, conform unui sondaj realizat de Federatia Romana de Handbal cu antrenorii din Liga Nationala. Ambii sportivi se afla la al 5-lea premiu de acest gen din cariera. Cristina Neagu a ajuns pana in turneul…

- Un grav accident a avut loc astazi la ferma 6 Martie din apropiere de Valu lui Traian. Din primele informatii un container a cazut peste o persoana. La fata locului intervin cadrele medicale de la Ambulanta dar si pompierii din cadrul ISu Dobrogea. Potrivit ISU Dobrogea la fata loculuyi a fost trimisa…

- La sfarșitul acestui an, operațiunile care se mai pot face prin Trezoreria statului sunt limitate, fața de restul zilelor lucratoare din timpul anului. Ieri a fost ultima zi din anul 2017 in care instituțiile publice au mai putut face ...

- Un șofer de autobuz, care și-a folosit vehiculul pentru a proteja o femeie întinsa pe drum, a murit în urma unui accident teribil în Ajunul Craciunului. Însa, vestea cumplita ca salvatorul s-a stins din viața a ajuns ieri la colegii acestuia. Barbatul a murit…

- Potrivit reprezentanților ISU Timiș, batranul punea lemne pe foc, cand i s-a facut rau și a cazut pe soba. Ușa de la soba era deschisa, iar hainele i s-au aprins. Rudele barbatului au intervenit și au reușit sa stinga focul inainte ca acesta sa se extinda, insa victima a suferit arsuri de…

- Cel de-al treilea proiect PSD-ALDE din pachetul legilor justitiei, de modificare a Legii 317 privind organizarea Consiliului Superior al Magistraturii, a fost adoptat joi de plenul Senatului, in calitate de camera decizionala, si merge la promulgare sau la un eventual control de constitutionalitate.…

- Accident in a treia etapa a Cupei Mondiale de Schi Alpin in proba de slalom urias! Austriaca Katharina Truppe si-a pierdut echilibrul si a cazut aproape de finis in prima mansa a concursului, desfasurat in Franta la Courchevel.

- Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor ar urma sa intre marti la vot final in plenul Senatului, care este for decizional pe aceasta lege. Comisia Iordache a adus mai multe modificari proiectului, fata de forma adoptata de Camera Deputatilor, unul dintre amendamente fiind…

- Un barbat de origine romana și-ar fi pierdut viața, sambata, dupa ce ar fi cazut pe șine intr-o stație de metrou din Londra.Romanul ar fi stabilit in Marea Britanie de mai mulți ani, fiind angajatul unei firme londoneze.

- Final de stagiune pe Hipodromul Ploiești. Duminica, ultima cursa a anului. Duminica, 17 decembrie, se trage cortina peste activitatea hipica de la Hipodrom din acest an, ultima reuniune oficiala de trap din 2017 fiind programata sa inceapa, ca de obicei, la ora 10.40. Vor urma patru curse cu un total…

- In aceasta seara, in Sala Sporturilor din Constanta a avut loc meciul de handbal dintre echipele HCDS si CSM Bucuresti. Echipa constanteana a terminat la egalitate cu formatia din Capitala, scor final 23-23.

- Achiziția de corvete a fost aprobata de Dacian Cioloș in noiembrie 2016, dar Guvernul Grindeanu a anulat hotararea. In aprilie, același guvern PSD cere aprobarea achiziției la Comisiile parlamentare. In august, ministrul Țuțuianu pune in dezbatere un proiect de HG, dar ideea e abandonata. Acum, Mihai…

- Final electricity consumption January through October this year reached 45.271 billion kWh, down 0.1% from the same period last year, informs the National Institute of Statistics (INS), in a release to AGERPRES on Tuesday. "The final electricity consumption reached 45271 billion kWh, by 01%…

- Vasluienii au cedat terenul in partea a doua, facilitandu-le celor de la CSM București o victorie confortabila. HC Vaslui a rezistat doar o repriza in jocul cu CSM București, din prima etapa a returului Ligii Zimbrilor. Vasluienii au avut o prima repriza buna, ținand ritmul cu formația gazda, dovada…

- Samsung a avut un parcurs cu suișuri și coborașuri. Acum pare sa fie pe-o linie stabila, pana te uiți la cat de prost se descurca in China. La final de trimestru și final de ana apar topuri. Samsung și Apple sunt constant in varf, dar ambele companii au probleme in China. Pe cat de mare […]

- Cu 6 etape inainte de final, lupta pentru ultimele trei locuri din play-off este tot mai incinsa. CFR Cluj, FCSB și CSU Craiova au scapat de emoțiile calificarii și se vor lupta pentru caștigarea campionatului, in timp ce FC Botoșani, Viitorul, Astra, Dinamo și chiar și Poli Iași au șanse la play-off…

- Industria Galda a fost de nerecunoscut in partida de final a turului, fiind zdrobita in propriul fief de liderul „U” Cluj, meci care a adus un record de asistența, peste 800 de spectatori, la stadionul din comuna galdeana. Echipa lui Paul Ciuca a suefrit cel mai drastic eșec al turului și cea mai aspra…

- Handbaliștii alb-violeți s-au impus poate mai lejer decat se așteptau in duelul vechilor orgolii cu Baia Mare. SCM Politehnica a trecut de Minaur, scor 26-19, in ultima etapa a turului. In urma acestui succes elevii lui Pero Milosevic au urcat, cel puțin temporar, pe locul 3 in Liga Naționala. SCM Poli…

- Podul pietonal care era situat la periferia nordica a capitalei Cehiei și facea legatura cu Palatul Troja, s-a prabusit, sambata dupa-amiaza. O portiune de 250 de metri al podului construit in anul 1984 s-a prabușit. In urma incidentului, cel puțin patru persoane au fost ranite, potrivit Mediafax.…

- Compania Nationala de Investitii (CNI) si-a propus ca pana la sfarsitul acestui an sa demareze procedurile de achizitii publice pentru modernizarea stadioanelor Steaua, Dinamo si Rapid in...

- Un barbat care a vrut sa jefuiasca un supermarket din orașul Straubing a sfârșit cu mai multe rani. Barbatul s-a urcat pe acoperișul cladirii, însa acoperișul s-a prabușit sub greutatea sa, iar el a cazut de la o înalțime de aproximativ șase metri. Hoțul a aterizat…

- In ultima runda a turului, sambata, 2 decembrie, de la ora 14.00, la Galda de Jos se disputa un meci cu implicatii imense la varful Seriei a 5-a. Elevii lui Paul Ciuca primesc vizita liderului „U” Cluj, in aceasta confruntare putandu-se decide cine va fi campioana de toamna, rezultatul trebuind coroborat…

- Politistii din judetul Suceva au avut parte de o surpriza neplacuta in weekend-ul recent incheiat. Pe raza comunei Udesti, un sofer a intrat cu masina intr-un sant, iar in fata oamenilor legii care au sosit la fata locului nu s-a putut tine pe picioare. A

- O fetita de 2 ani din Iasi se zbate între viata si moarte dupa ce a cazut de la etajul trei al blocului în care locuia. Lasata nesupravegheata de parinti, a spart geamul si a cazut noua metri în gol. S-a prabusit pe trotuarul din beton. Tragedia s-a petrecut sub ochii…

- „Fetita a fost gasita inconstienta, in soc traumatic, cu fractura craniana cu infundare temporala stanga, plagi taiate la nivelul fetei si abdomenului, fractura antebrat stang, coma de gradul II-III. Este in stare grava", a precizat Nicolai Pralea, asistent medical principal si purtator de cuvant al…

- Clipe de panica la Vocea Romaniei de la Pro TV! Un celebru jurat a trecut prin mari emotii. Smiley a fost victima unui incident mai putin obisnuit. A cazut de pe scena, dar, din fericire, nu s-a ranit.Citește și: Surprize, surprize! Cine-i va lua locul Laurei Codruța Kovesi la șefia DNA…

- Imaginile cu o stewardeza cazand din avion au fost filmate pe Aeroportul International Zhengzhou Xinzhou din China, scrie The Independent. Stewardesa care lucreaza pentru linia aeriena Xiamen Air a cazut din avion la scurt timp dupa aterizare, mai informeaza sursa citata. Femeia a cazut…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, un autoturism a cazut, in noaptea de duminica spre luni, in raul Dambovita, la intersectia Splaiul Independentei cu Soseaua Cotroceni. "Autoturismul s-a scufundat, iar persoana care se afla in interior…

- Transalpina Șugag s-a impus cu mari emoții in derby-ul de pe teren propriu cu CS Zlatna, scor 3-2 (1-1), liderul fiind condus in doua randuri de tanara formație de pe Ampoi. Lovitura de teatru in startul jocului, cand experimentatul fundaș H. Marian a marcat chiar in minutul 1, reușita ce a tulburat…

- Trei elevi de clasa a IV-a de la Scoala Gimnaziala „Alexandru Colfescu“ din Alexandria au ajuns la spital, dupa ce tavanul s-a prabusit in timpul orei de curs peste ei. Citeste mai mult: adev.ro/oz73pa

- Imagini teribile care au socat o lume intreaga. O acrobata de doar 26 de ani si-a rupt gatul dupa un accident groaznic. A cazut de la inaltime, iar imaginile au fost surprinse cu un telefon mobil.Citeste si: Pro TV si-a 'DISTRUS' concurenta: 'Vocea Romaniei' a surclasat Antena 1 Sam…

- Caz fara precedent la instanțele bistrițene! O bistrițeanca este trimisa in judecata pentru neluarea masurilor de siguranța a muncii și ucidere din culpa, dupa ce nu a montat o balustrada, iar un om a cazut și a murit.

- Circulația feroviara este întrerupta între Brașov și Predeal, luni dimineața, începând cu ora 07,30, din cauza unui copac care a fost doborât de vântul puternic pe linia de contact, a declarat, pentru Agerpres, directorul regionalei CFR Brașov, Ioan Pintean.…

- Circulația feroviara este intrerupta intre Brașov și Predeal, luni dimineața, incepand cu ora 07,30, din cauza unui copac care a fost doborat de vantul puternic pe linia de contact, a declarat pentru AGERPRES directorul regionalei CFR Brașov, Ioan Pintean. Potrivit sursei citate, un tren…

- Circulatia feroviara este întrerupta în zona localitatii Livezi - Ciuc dupa ce un brad a cazut pe calea ferata, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, potrivit Agerpres.

- Localitatile Sicasau si Liban au ramas duminica dimineata fara curent electric, dupa ce un brad a cazut peste liniile electrice, in urma vantului puternic, a anuntat purtatorul de cuvant...

- Final apoteotic intr-un meci din etapa a patra a Euroligii de baschet masculin! Campioana continentala en-titre la nivel de cluburi, Fenerbahce Istanbul, a pierdut dramatic cu 68-70 partida de la Atena cu Panathinaikos.

- O femeie de 90 de ani din Ploiesti a avut parte de un sfarsit urat. Femeia se afla in locuinta sa si stergea geamurile cand la un moment dat s-a dezechilibrat si a cazut de la etajul 9 al blocului. Medicii de la ambulanța nu au mai putut decat sa constate decesul. Potrivit Romania TV, vecinii spun…

- Ieri seara, la ora 18:05, ISU Bacau a fost solicitat sa intervina in urma unui accident rutier produs pe raza comunei Magura, pe drumul național DN 11. Imediat, la fața locului s-au deplasat șase pompieri salvatori, cu o autoapeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD. De asemenea, la locul evenimentului…

- Circulatia trenurilor oprita pe ruta Targoviste - Ploiesti Circulatia trenurilor este oprita la aceasta ora pe ruta Târgoviste - Ploiesti, în urma unui accident de circulatie. Soferul unui tir a pierdut controlul volanului si a cazut cu masina de pe un pod peste calea ferata,…

- Femeie calcata de mașina, dupa ce a cazut de pe refugiul de tramvai. O femeie din București, in varsta de 66 de ani, a cazut aseara de pe un refugiu de tramvai de pe Calea Griviței direct in fața unei mașini, care era condusa tot de o femeie. Aceasta susține ca nu avea viteza, dar ca nu a mai putut…

- Olimpia CSU Brașov a pierdut dramatic, in ultima secunda a jocului disputat sambata in deplasare, la CSBT Alexandria, scor 72-71. Gazdele și-au adjudecat prima jumatate a meciului, la pauza mare scorul fiind de 31-25 pentru formația din Teleorman. Elevele lui Dan Calancea au revenit in joc excelent,…

- Conducerea Spitalului Judetean Tulcea a deschis o ancheta in acest caz, pentru a vedea cum s-a petrecut totul. Directorul institutiei, Tudor Nastasescu, a declarat, sambata, ca barbatul care este cazut in UPU este cunoscut pentru ca vine foarte des la spital, din cauza consumului de substante…

- Zeci de mii de utilizatori nu au putut accesa rețele de socializare. Rețelele de socializare Facebook și Instagram au cazut in Europa și Statele Unite și zeci de mii de utilizatori au raportat probleme, scrie Daily Star. Potrivit Down Detector, cele mai multe probleme au fost inregistrate in Marea…

- Un copil de opt ani, elev in clasa a III-a la o școala din Cluj-Napoca, a decedat, luni, in pauza dintre ore, baiatul avand un istoric de boala cardiaca, conform Agerpres. Potrivit inspectorului școlar general al județului Cluj, Valentin Cuibus, baiatul a cazut pe holul școlii, iar echipa de paramedici…

- Accidentul a avut loc sambata dupa-amiaza, in zona Coronini Potrivit primelor informatii transmise de ISU Caras-Severin, un apel la 112, primit in jurul orei 11.44, semnala ca in localitatea Coronini un autoturism a parasit carosabilul si a cazut in Dunare, iar mai multe forte din cadrul Inspectoratului…