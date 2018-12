Final de weekend cu vreme rea. Meteorologii au emis cod galben

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța, pentru acest weekend, o vreme calda și temperaturi cu șase grade mai mari decât media acestei perioade pentru mare parte din țara, maxima ajungând pâna la 20 de grade Celsius. În București se vor înregistra valori de pâna la 17 grade Celsius.…

- Vremea in weekend 10-11 noiembrie. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a anuntat prognoza meteo pentru weekend 10-11 noiembrie. Temperaturile continua sa fie mai ridicacte decat in mod normal in aceasta perioada. In weekend, Romania se v-a confrunta cu nori, ceata si minime negative.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic valabile in orele urmatoare in localitati din judetele Constanta, Tulcea si Buzau.

- Meteorologii prognozeaza ca urmatoarele doua saptamani vor fi diferite atat din punct de vedere climatologic, cat si al precipitatiilor, cu valori termice maxime de 23 – 24 grade Celsius, in primul interval, respectiv mai scazute si cu pana la 10 grade in unele regiuni, in cel de-al doilea, reiese din…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri seara, o atenționare cod galben de vant valabila pe timpul nopții, in șase județe din țara.Potrivit ANM, in județele Argeș, Prahova, Dambovița, Brașov, Alba și Sibiu este cod galben de vant pana la ora 3.00, in timpul nopții de…

- Sâmbata, în cea mai mare parte a tarii sunt anuntate temperaturi scazute si intensificari ale vântului, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). În zona de nord a teritoriului, sunt conditii de ploaie, iar în partea de sud sunt asteptate intensificari ale…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prelungit intervalul in care este valabila atentionarea de vreme rea. Astfel, pana pe 27 septembrie, la ora 09.00, in toata tara vor fi temperaturi scazute, intensificari ale vantului si bruma timpurie. Meteorologii anunta ca, in ...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, in aceasta dimineața, mai multe coduri galbene de tip nowcasting. Acestea vizeaza mai multe județe și avertizeaza asupra intensificarilor ale vantului, dar și asupra unor posibile ninsori.