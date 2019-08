Stiri pe aceeasi tema

- Pana la sfarsitul acestui an, va fi finalizat proiectul de extindere a terminalului 3 de la Aeroportul Iasi. O data finalizata investitia, fluxul de pasageri se va dubla. Actualul terminal are o capacitate doar pentru doua avioane. Proiectul se cifreaza la 200 de mii de euro, a mai declarat directorul…

- Ministrul apelor și padurilor, Ioan Deneș, insoțit de directorul general al Regiei Naționale a Padurilor –„Romsilva” (RNP Romsilva), Gheorghe Mihailescu, a efectuat, miercuri, o vizita de lucru in județul Prahova. Vizita a inceput cu intalnirea de lucru, de la sediul Prefecturii Prahova, la care au…

- Detaliile au fost oferite pe durata vizitei pe care ministrul Ioan Denes, insotit de directorul general al Romsilva, Gheorghe Mihailescu, a efectuat-o, miercuri, in judetul Prahova.Potrivit sursei citate, pe domeniul Paduri, printre alte investitii, MAP, prin RNP Romsilva, are in vedere…

- Reprezentantii Ministerului Finantelor Publice (MFP) si cei ai Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) au semnat miercuri doua acorduri de imprumut in valoare totala de 90 de milioane de euro pentru reducerea riscurilor in situatii de urgenta, informeaza MFP, potrivit agerpres.ro.Primul…

- Este vorba de reducerea varstei de pensionare pentru soldații și gradații profesioniști dar și de o parte a militarilor, polițiștilor sau funcționarilor publici cu statut special care se bucura deja de aceasta masura. Proiectul propune tratament egal pentru militarii și polițiștii care sunt…

- O semnatura de 5 milioane de euro și o ambiție care va deveni realitate: reabilitarea Cetații Ineului. De ani de zile, primarul Ineului, Calin Abrudan, a incercat sa gaseasca o soluție pentru a readuce la viața Cetatea, iar acum, prin finanțare europeana edificiul istoric va fi reabilitat. Semnarea…

- Guvernul va aproba in sedinta de marti proiectul de act normativ privind reducerea TVA de la 9%, la 5% pentru produsele bio, cele montane si cele traditionale romanesti, desi proiectul nu se afla pe ordinea de zi a sedintei, au declarat pentru „Adevarul” surse avizate.

