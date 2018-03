Final de festival. Spaniolii din Valencia au ars statui de 200.000 de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca la noi Baba Dochia inca iși mai scutura cojoacele, in orașul Valencia oamenii au sarbatorit deja venirea primaverii cu un festival grandios. Carnavalul ”Las Fallas” s-a incheiat aseara in orașul spaniol cu un show de focuri artificii.

- Romania s-a calificat la Cupa Mondiala de Rugby din 2019, ajutata de rezultatul-surpriza dintre Belgia și Spania, 18-10. La finalul partidei de la Bruxelles, spaniolii au sarit sa-l bata pe arbitrul roman al intalnirii, Vlad Iordachescu, pe care l-au urmarit pe tot terenul. Presa din Spania acuza brigada…

- Capitanul Spaniei i-a prezentat scuze arbitrului Vlad Iordachescu: ”Ceea ce s-a intamplat nu corespunde sportului”. Jaime Nava, capitanul echipei naționale de rugby a Spaniei, și-a prezentat scuze arbitrului roman Vlad Iordachescu, pe care ibericii l-au inconjurat și au vrut sa-l bata la finalul partidei…

- Echipa Levante a obtinut a doua victorie consecutiva de la numirea lui Paco Lopez in postul de antrenor, impunandu-se pe teren propriu, cu scorul de 2-1, in fata formatiei Eibar, vineri seara, in meciul meci al etapei a 29-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Gazdele au deschis scorul prin Roger,…

- Ryanair iși continua demersurile de retragere din Romania! Dupa ce a suspendat toate zborurile din Oradea și Timișoara, Ryanair, cel mai mare operator aerian low-cost din Europa, renunța și la zborurile din Craiova, potrivit Profit.ro.Compania irlandeza a invocat motive comerciale pentru inchiderea…

- Competiția „Alege mișcarea azi” a luat sfarșit, dupa 15 zile in care romani din 24 de orașe din țara au demonstrat ca iubesc mișcarea, sportul și stilul de viața activ. Concursul a fost organizat de catre Asociația 11even, ca parte integrata a programului „Bucurie in Mișcare” 2018, program susținut…

- Prin doua goluri inscrise de un jucator de rezerva FC Sevilla si AS Roma au obtinut, marti seara, calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor dupa doua meciuri tensionate. Spaniolii au reusit sa se impuna cu scorul de 2-1 (dupa 0 - 0 in tur) si sa obtina astfel biletele pentru sferturi.…

- Formatia Deportivo La Coruna, cu atacantul Florin Andone integralist, a inregistrat inca o infrangere in campionatul Spaniei, fiind invinsa, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-0, de echipa Sporting Girona, in etapa a XXVIII-a.Golurile au fost marcate de Stuani (21) si Juanpe (57). Vezi…

- Juniorii de la Sticla Arieșul Turda vor participa la cel mai mare festival fotbalistic internațional de pe litoralul romanesc – SUMMER CUP MANGALIA 14-28 IUNIE 2018 EDIȚIA A IV-A ⚽Categorii de

- Compania aeriana Wizz Air, liderul pietei locale, a transportat anul trecut circa 700.000 de pasageri pe rutele operate din si spre Timisoara, dintr-un total de patru milioane de clienti inregistrati din 2008, atunci cand operatorul a inceput zborurile pe acest aeroport. Wizz Air a deschis…

- Wizz Air, una dintre companiile aeriene din Europa cu cea mai mare crestere și liderul pieței din Romania, sarbatorește in aceasta luna aniversarea a noua ani de la deschiderea bazei din Timișoara cu o reducere de 20% pentru toate zborurile rezervate astazi, pentru membrii WIZZ Discount Club. Wizz Air…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat marti in cadrul sedintei CSM ca isi sustine afirmatia facuta anterior ca "asistam la un festival disperat al inculpatilor", care se bazeaza pe faptul ca "vedem inculpati in studiouri de televiziune tinandu-ne lectii de moralitate". "S-a motivat…

- O persoana anonima a restituit unei biblioteci publice din Spania o carte pe care centrul o daduse disparuta de peste jumatate de secol si care nu a putut sa fie recuperata, avand in vedere ca pe vremea aceea nu exista un registru informatic asemeni celui actual. Este vorba de romanul "HMS Ulysses"…

- O persoana anonima a restituit unei biblioteci publice din Spania o carte pe care centrul o daduse disparuta de peste jumatate de secol si care nu a putut sa fie recuperata, avand in vedere ca pe vremea aceea nu exista un registru informatic asemeni celui actual, relateaza EFE. Este vorba de romanul…

- FC SEVILLA - MANCHESTER UNITED LIVE VIDEO ONLINE 2018 TELEKOM STREAMING. FC Sevilla – Manchester United reprezinta o premiera in istoria cupelor europene. Va fi prima intalnire dintre cele doua formații, iar șansele de calificare par egale. FC SEVILLA - MANCHESTER UNITED LIVE VIDEO ONLINE…

- Insulele Baleare, unde se gasesc destinații turistice populare precum Ibiza și Palma de Mallorca, a amendat serviciul de inchirieri Airbnb pentru promovarea unor locuințe care nu indeplinesc reglementarile adoptate de autoritați in 2017, scrie Reuters. Turismul furnizeaza 11% din Produsul Intern Brut…

- Ovidiu Hațegan va arbitra un meci din Liga Campionilor. La ce joc a fost delegat aradeanul. Partida dintre Bayern Munchen si Besiktas Istanbul programata, marti, in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, va fi arbitrata de o brigada din Romania condusa de centralul Ovidiu Hategan, informeaza…

- Ucigasul nu s-a oprit si a mai ranit alte cateva persoane. Conform sursei citate, alte patru persoane au fost impuscate la biserica din Kizlyar, Daghestan. Un martor a declarat ca erau foarte multe persoane inauntru, mame cu copii, persoane in varsta. "Cred ca pe noi ne-a salvat Dumnezeu ca…

- Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa, ca atacul la adresa DNA nu este intamplator si ca asistam la un festival disperat al inculpatilor."Nu cred ca acest atac e intamplator. E un festival disperat al inculpaților. Aici nu e vorba despre Kovesi, sau despre…

- "Neymar semneaza cu Real Madrid in 2019", anunța astazi Mundo Deportivo, potrivit gsp.ro.Presa din Spania scrie ca brazilianul de 26 de ani vrea sa revina in La Liga la doi ani dupa transferul la PSG, pentru 222 de milioane de euro. Florentino Perez, președintele lui Real, viseaza sa-l…

- Pe 8 noiembrie 1519, conchistadorii lui Hernan Cortes intrau in capitala azteca, Tenochtitlan și il luau ostatic pe suveranul Moctezuma al II-lea. Timp de șase luni, spaniolii și-au facut de cap, starnind mania baștinașilor.

- Valencia a produs o surpriza de proporții in Euroliga de baschet. Spaniolii au dispus pe teren propriu de liderul clasamentului, ȚSKA Moscova, cu scorul de 103-99. Cel mai prolific baschetbalist de pe teren a fost Nando de Colo de la echipa invinsa.

- Istoria se repeta dupa cinci ani. Tot in repriza a doua, imediat dupa pauza: 5-0 cu Swansea, pe 17 februarie 2013, și 2-0 cu Valencia, pe 8 februarie 2018. VIDEO cu golurile Pana la un punct, totul seamana. Tot Suarez i-a deschis drumul spre primul gol lui Coutinho și tot in repriza secunda, imediat…

- Spania, etapa a 23-a. Real Madrid joaca sambata. Barcelona evolueaza duminica, Florin Andone, contra lui Betis. Program și rezultate. Vineri, 9 februarie 22.00 Athletic Bilbao – Las Palmas Sambata, 10 februarie 14:00 Villarreal – Alaves 17:15 Malaga – Atletico Madrid 19:30 Leganes – Eibar 21:45 Real…

- Untold 2018 va avea loc la Cluj-Napoca in perioada 2 - 5 august. Douazeci de trupe si DJ-i au fost, pana in prezent, anuntati ca vor participa la festival. Dimitri Vegas, Diplo, Dub FX, Steve Aoki, Pendulum (DJ set) si Kygo fac, de asemenea, parte din lineup-ul evenimentului, iar Diplo, Alesso…

- Deoarece face furori cu colecția ei de rochii din pene de paun, designerul albaiulian Ioana Șuteu – invitata sa participe la Dubai, la cel mai mare festival de moda din lume • La Carolina Fashion Kids, ea a adus primavara in sufletul spectatorilor prin naturalețe, farmec și culoare La finele saptamanii…

- Echipa Atletico Madrid a invins pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia CF Valencia, in derby-ul etapei a 22-a a campionatului Spaniei, reaprinzand lupta pentru titlul de campioana in Primera Division. Elevii antrenorului Diego Simeone s-au impus in partida de pe stadionul Metopolitano…

- Capitanul lui Atletico, Diego Godin, era plin de sange cand a fost schimbat, in minutul 51. Neto a vrut sa respinga, dar l-a facut KO pe fundașul uruguayan. VIDEO cu golul lui Correa Atletico a trecut de Valencia și s-a distanțat la 9 puncte de echipa lui Marcelino. Locul 2 pare asigurat. Dar meciul…

- Cel mai mare festival de tehnologii informationale si-a deschis usile in orasul Sao Paulo din Brazilia. Sute de tineri din intreaga lume au venit pentru a vedea invențiile momentului.Pe parcursul celor sase zile ale evenimentului, participantii dorm in corturi special amenajate.

- FC Barcelona a facut primul pas spre finala Cupei Regelui. Formația catalana s-a impis la limita, scor 1-0, in partida tur cu Valencia, din semifinale. Gazdele au marcat singurul gol al meciului in minutul 67.

- Culese din Balkani - Festival internațional de film antropologic va așteapta luni, 26 februarie, de la 7 seara fix, la Cinema Muzeul Țaranului, la cea de-a doua proiecție speciala de anul acesta: "Oameni si fiare", in regia lui Hanno Hoefer, sub coordonarea etnologului Laura Jiga Iliescu. Intrarea este…

- Compania de stat Tarom a scos la vanzare bilete cu preturi promotionale pentru zboruri cu plecare in perioada 14 februarie- 1 aprilie spre mai multe destinatii europene si nu numai. Astfel, clientii pot cumpara bilete de la 99 de euro dus-intors cu toate taxele incluse pe rutele Bucuresti si Atena,…

- Operatorul de stat Tarom a lansat o oferta cu bilete reduse, cu prețuri care pornesc de la 99 de euro, cu bagaj de cala gratuit și cu toate taxele incluse. Potrivit unui anunț al companiei, oferta este valabilă în perioada 29 ianuarie-2 februarie, pentru călătoriile cuprinse…

- FC Barcelona, detinatoarea trofeului, o va infrunta pe Valencia in semifinalele Cupei Spaniei la fotbal, conform tragerii la sorti de vineri, in timp ce Leganes, care a eliminat-o pe Real Madrid, va primi replica echipei FC Sevilla, relateaza AS. Barcelona si Valencia s-au mai infruntat…

- Formatia Real Madrid a fost invinsa, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Leganes, in mansa retur a sferturilor de finala ale Cupei Spaniei, fiind eiminata din competitie. In tur, madrilenii se impusesera, scor 1-0.Miercuri, pentru Real a marcat Benzema (47), in minutul…

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, a transportat anul trecut 5.061.790 pasageri, cu 70% mai mult fata de anul anterior si peste estimarile initiale, si mai mult decat dublu fata de anul 2015, cand a transportat putin peste 2 milioane de pasageri. Cresterea numarului de pasageri cu 70%…

- Formatia Manchester United a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Stoke City, in ultimul meci al etapei a XXIII-a din Premier League.Golurile au fost marcate de Valencia (9), Martial (38) si Lukaku (72), anunța News.ro. In clasament, United este pe locul doi, cu…

- Liderului din LaLiga, FC Barcelona, pare sa i se netezeasca drumul catre un nou titlu de campioana. Messi și gașca sa s-au impus ieri seara, in deplasare, cu 4-2, in fața lui Real Sociedad și pastreaza o distanța de 9 ...

- Primii care au auzit bubuitura au fost vecinii, informeaza Romania TV. Apoi, flacarile au cuprins intreaga casa. Oamenii au sunat repede la 112. Citeste si Festival cu raniti din cauza unei explozii accidentale a artificiilor Proprietara, o batrana, si inca o persoana care se afla in…

- Formatia FC Barcelona a invins, joi, pe teren propriu, echipa Celta Vigo, scor 5-0, in mansa secunda a optimilor Cupei Spaniei si s-a calificat in sferturile de finala ale competitiei.Golurile au fost marcate de Messi (13, 15), Alba (28), Luis Suarez (31) si Rakitic (87), anunța News.ro.…

- Mijlocașul Francis Coquelin (26 ani) a plecat de la Arsenal dupa aproape 10 sezoane petrecute pe Emirates. Jucatorul francez a fost vandut la Valencia pentru 13,5 milioane de euro, anunța cotidianul The Guardian. Coquelin bifase doar 6 meciuri in acest sezon de Premier League, iar Arsene Wenger a decis…

- Pedrera, o localitate din Andalucia cu 5.000 de locuitori, sta pe un butoi cu pulbere. In urma unui altercații in trafic, mai mulți romani au agresat doi localnici. Spaniolii s-au strans in fața primariei, pentru a protesta, trei zile la rand. La un moment dat, starostele urbei, Antonio Nogales, vorbind…

- La Madrid, am calatorit mult, cu metroul, cu autobuzul și autocarul – nu e mare diferența intre acestea. E curat. Lumea e curata. Nimeni nu face parada modei. La noi, nici nu am aterizat bine la Cluj-Napoca, ca au și inceput nervii și injuraturile. „De ce stam atat la coada?”, „Unde au ratacit proștii…

- Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a semnat un contract cu jucatorul spaniol Albert Dalmau Martinez, pe o perioada de 18 luni, anunta clubul pe pagina sa de Facebook, citata de Agerpres. Fundasul de 25 de ani, format de FC Barcelona, fost international spaniol de juniori, a evoluat in cariera…

- Sambata, 31 decembrie, primaria comunei Balțatești va invita sa admirati datinile si obiceiurile locale de Anul Nou. Primarul Emilia Acozmei se asteapta ca in parcarea din spatele primariei sa se adune sute de oameni. Pe scena vor urca elevi ai scolilor din comuna, colindatori si uratori locali, cat…

- Anabel Medina Garrigues a fost o candidata serioasa in 2017 pentru titlul de antrenorul anului in tenisul feminin. WTA a decis ca trofeul sa mearga la Darren Cahill, omul alaturi de care Simona Halep a ajuns pe prima pozitie la final de sezon. Spre deosebire de australian, care, cu trei sportivi…

- Cel putin 39 de persoane au fost ranite in urma exploziei accidentale a unor artificii in cursul unui festival in Ajunul Craciunului, intr-un oras din centrul Cubei, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Accidentul a avut loc pe soseaua care leaga Logrono de Bilbao. Tehnicianul se indrepta catre locuinta sa din Asturia, pentru a petrece Craciunul in familie, cand un mistret a traversat drumul. Marcelino nu a putut evita impactul si a ajuns apoi la spital. Din fericire, antrenorul a parasit destul de…

- Cel mai bine cotat jucator din lotul lui Lazio, Milinkovic-Savic (22 de ani, 30 de milioane de euro), a tinut prima pagina, vineri, in Corriere dello Sport. Italienii sustin ca PSG e gata sa ofere 170 de milioane pentru transferul mijlocasului sarb, care traverseaza un sezon impresionant. Juventus…