- Festivalul „Batutul Nucilor” de la Valea lui Mihai a fost prilej de intalnire a gospodarilor de pe Valea Ierului, de etalare a recoltelor. „Ma aflu aici intr-un loc admirabil, intr-o zi admirabila, cu fermieri deosebiți, pe care eu ii cunosc prin rezultatele muncii lor la nivelul țarii, prin…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a primit votul de încredere în sedinta Comitetului Executiv PSD, iar la final a spus ca discuții serioase se poarta frecvent în partid. ”Au vorbit foarte multi colegi despre celebra scrisoare a grupului…

- Joi, 30 august, in sala Europa din Primaria Municipiului Baia Mare a avut loc conferința județeana „Let`s Do It, Romania!”, eveniment ce se va desfașura pe data de 15 septembrie 2018. Partenerii instituționali ai evenimentului din 15 septembrie 2018 : Ministerul Mediului, Ministerul Educației Naționale,…

- Liga 1, etapa 5. Hermannstadt Sibiu – FC Voluntari (ora 18.00, Digi, Telekom, Look). Au mai jucat intre ele doar in Cupa Romaniei. Hermannstadt – FC Voluntari VIDEO AICI , AICI FC Voluntari nu a mai castigat un meci de campionat din 4 mai 2018, cand a invins cu 3-2 la Timisoara. Au urmat patru rezultate…

- "Se pare ca in luna iulie, dupa datele noastre preliminare, vom avea chiar o inflatie negativa si scadere de preturi. De fapt, acest lucru s-a intrevazut, sa spunem asa, inca din luna iunie, cand am avut o crestere lunara a inflatiei foarte scazuta, aproape de zero. Acum lumea tot repetand ca rata…

- Presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad, a declarat vineri, ca municipiul Constanta este singurul oras port din Europa cu "o economie atat de slaba", anuntand totodata ca va candida pentru functia de primar al localitatii la viitoarele alegeri. "Astazi, in Constanta,…

- Sambata, 21 iulie 2018, pe unul dintre terenurile sintetice ale modernei Academii de Minifotbal din vecinatatea Ploieștiului, pe „Strejnic Arena”, se va desfașura un meci de mare atracție intre campioana mondiala a artiștilor fotbaliști din Romania și MFC Ploiești, trupa antrenata de Gabriel Georgescu…

- Aceasta relație s-a dezvoltat pornind de la o amiciție personala intre reprezentanții universitații din SUA și medici aradeni, respectiv cadre universitare ale UVVG, absolvenți ai aceleași serii a Facultații de Medicina in urma cu cateva decenii. Proiectul este acceptat și sprijinit de Universitatea…