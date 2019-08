Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Romaniei care a participat in aceste zile la calificarile Campionatului European de tenis individual de vara U16, disputate la baza Tenis Club Bright, a fost eliminata ieri de reprezentativa Greciei, in faza semifinalelor. Intalnirea a fost una dramatica pentru sportivii romani. Pe o caldura…

- Tenisul juvenil european se muta, pentru cateva zile, la Constanta. Tenis Club Bright se pregateste sa gazduiasca, in perioada 31 iulie - 2 august, calificarile Campionatului European de tenis individual de vara U16, baieti, editia 2019. In aceasta competitie, intra 32 de tari, iar la Constanta vor…

- Calificarile Campionatului European de Tenis Individual de Vara U16, baieti ndash; editia 2019, vin pentru prima data la Constanta anul acesta.Competitia se tine in perioada 31 iulie 2august 2019 si este organizata de Asociatia sportiva Tenis Club Bright in colaborare cu Federatia Romana de Tenis.n…

- “Zeci de scafandri militari din Romania, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia si SUA vor pune in aplicare proceduri operationale de cautare si de identificare a dispozitivelor explozive marine si vor executa activitati de scufundare cu circuit deschis, semi-inchis si cu alimentare de la suprafata, precum…

- Cea de a 10 editie a Exercitiului multinational "Eurasian Partnership MCM Dive" se desfasoara in perioada 22 26 iulie 2019, la Constanta si in raioanele maritime din proximitatea litoralului romanesc al Marii Negre. Zeci de scafandrii militari din Romania, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia si SUA vor pune…

- Simona Halep a facut azi istorie pe iarba din Marea Britanie. Romanca s-a impus clar in finala turneului de la Wimbledon, scor 2-0 la seturi in fata americancei Serena Williams. Este al doilea turneu de Grand Slam castigat de Halep (27 ani) in cariera. Fostul nr. 1 mondial a castigat ambele seturi de…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea frontierei de stat, doi cetateni Ucraina si Bulgaria care au incercat sa intre ilegal in Romania din Bulgaria, pe jos, pe la frontiera 'verde'. Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Garda de Coasta, cele doua…

- Gicu Grozav, mijlocașul ofensiv notat cu 4 de GSP, a vorbit despre egalul obținut in ultimul minut de Romania, cu Norvegia, 2-2, in Grupa F. „A fost un meci de lupta. In final, ne bucuram ca am putut scoate un punct. Important e ca echipa a revenit de la 0-2. Sper ca in Malta sa caștigam cele trei puncte.…