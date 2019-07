Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 08 iulie 2019, a avut loc festivitatea de trecere in rezerva a 2 jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vrancea: Plt. adj. (r) Laura Elena VASILE si Plt. adj. sef (r) Dumitru APARECE „au iesit din rand” insa raman camarazii nostri.Dupa o intreaga cariera militara, in care…

- 15 persoane, barbați și femei, au fost trimise in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, intr-un dosar de camatarie, proxenetism și șantaj. O parte dintre acestea sunt trimise in judecata in stare de arest la domiciliu sau sub control judiciar. Unul dintre inculpați este…

- REȚINUȚI IN URMA UNUI CONFLICT SPONTAN La data de 3 iulie a.c., in jurul orei 22.00, Poliția Municipiului Focșani a fost sesizata prin apel 112 despre un scandal pe bulevardul Unirii, in zona Centrului Militar Zonal Vrancea. Imediat, la fața locului au intervenit echipaje din cadrul Inspectoratului…

- ■ in perioada 28-30 iunie s-a desfasurat a XIX-a editie a Zilelor Cetatii si a VI-a editie a festivalul medieval Orasul Tirgu Neamt s-a aflat in sarbatoare de vineri si pina duminica, cind s-au organizat Zilele Cetatii si festivalul medieval. Programul a inclus activitati pentru copii si tineri, jocuri,…

- Un sofer din Bulgaria a ajuns, vineri dimineata, cu autocamionul incarcat cu 20 de tone de ciocolata, in raul Olt, dupa ce s-au blocat franele vehiculului pe soseaua ocolitoare a statiunii Calimanesti (DN 7 CC), au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Potrivit sursei…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt au stabilit cauza incendiului care a avut loc la o masina, in parcarea mall-ului Shopping City. Evenimentul s-a inregistrat luni, 22 aprilie si a fost provocat de un scurtcircuit electric. Alarma s-a dat prin apel la numarul unic…

- Astazi, 21.04.2019, incepand cu orele 12.50, in urma unui apel de urgența 112, un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea s-a deplasat in comuna Dumitresti, sat Motnau, unde un pui de urs este prins intr-un lat. In zona se vor dispune masuri de delimitare a perimetrului…

- CAMPANIA ,,IMPREUNA PENTRU O COMUNITATE MAI SIGURA” CONTINUA In perioada 4 Aprilie – 7 Iunie 2019 in mediul rural din județul Vrancea se desfașoara Campania „Impreuna pentru o comunitate mai sigura” ce are ca scop prevenirea infractiunilor contra patrimoniului, a faptelor savarșite cu violența și…