Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea legislativa de limitare a mandatelor rectorilor a fost respinsa, miercuri, in Camera Deputaților, doar 42 de aleși votand pentru. Asta in ciuda faptului ca, in Comisia de Invațamant, inițiativa a primit raport favorabil, care a fost votat in unanimitate de membri acesteia, anunța deputatul…

- Partidul Popularilor Europeni are legaturi ''puternice'' cu formatiunile de centru-dreapta din Romania membre ale grupului european comun, care reprezinta aliati ''importanti'', si impreuna apara valori precum justitia independenta, statul de drept, democratia, lupta…

- Elevii din invatamantul preuniversitar si copiii de gradinita se vor intoarce luni la cursuri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale citat de Agerpres.roUrmatoarea vacanta, cea de vara, este programata in perioada 15 iunie 15 septembrie.Pentru clasele terminale din invatamantul…

- Peste 19.000 de elevi care invața in unitațile de invațamant din Sectorul 1 vor primi burse in semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019. Consiliul Local al Sectorului 1 a adoptat, in ședința de ieri, 22 aprilie 2019, hotararea privind aprobarea numarului și cuantumului burselor de merit, burselor…

- La o ora de maxima audiența, ministrul Educației recunoștea, aseara (22 aprilie), la o televiziune naționala, ca 35 de elevi intr-o clasa este o stare de fapt. Ecaterina Andronescu a precizat ca, incepand cu noul an școlar, se vor lua masuri de respectare a legii Educației și ca toate clasele vor avea…

- Vineri, 19 aprilie, elevii din invatamantul preuniversitar si copiii de gradinita intra in vacanta de primavara, urmand a se intoarce la cursuri pe 6 mai, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale.

- Studiile au demonstrat faptul ca angajatii motivati, care beneficiaza de un leadership transformational, constituie un avantaj strategic in orice domeniu de activitate. Organizatiile scolare au nevoie de profesori dedicati, pasionati, responsabili, competenti, inspirati si, mai ales, motivati. Inspectoratul…

- Prof. dr. Camelia Gavrila, presedintele Comisiei pentru invatamant, stiinta, tineret si sport, a prezentat in sinteza efectele favorabile si implicatiile in plan educational pe care le presupun cresterile semnificative la nivelul bugetului educatiei, cat si cresterea alocatiilor destinate copiilor din…