Final de an cu euro la „clasicul” 4,66 lei

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o apreciere la începutul saptamânii la 4,6413 lei, cursul euro a crescut la sfârșitul ei la 4,6581 lei, într-o ședința în care euro a testat, din nou, depașirea pragului de 4,67 lei. Tranzacțiile s-au realizat întrre 4,656 și 4,668 lei, cu închiderea…

- FINAL… Suparat ca i-a facut un an destul de greu in 2018, primarul Ioan Ciupilan a lasat opozitia din CL fara piscoturile si sampania de final de an, aproape traditionale, la ultima sedinta de Consiliu. Intrunirea de ieri a fost destul de tensionata, dat fiind faptul ca unele proiecte nu erau in forma…

- Un detinut a murit electrocutat incercand sa evadeze dintr-o inchisoare din sudul Thailandei in noaptea de Craciun, a anuntat politia thailandeza marti, informeaza AFP preluata de Agerpres. "Un responsabil a gasit trupul lui pe zidul inchisorii, inalt de sase metri, dupa ce (detinutul) s-a…

- Vineri, 21 decembrie 2018, este o noua zi in care colindele vor rasuna in Palas. De la ora 17.00, in Atrium se va desfasura concertul de final de an al Cercului de muzica usoara vocal-instrumentala „Melos", urmat de Kasta Morrely Christmas Show. Ca in fiecare an, Filarmonica de Stat „Moldova" Iasi le…

- Alina Pușcaș, actrița din „Fructul oprit” și prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva!”, este invitata emisiunii „CulTOUR”, care se va difuza astazi de la 17:30 la Happy Channel. Intr-o ediție de sarbatoare, ea vorbește despre cele mai frumoase momente de Craciun, dar și despre cum obișnuiește…

- eMAG reduceri telefoane. A mai ramas foarte putin timp pana la Craciun, asa ca daca vrei sa iei un cadou prin care sa impresionezi persoana iubita, un telefon de ultima generatie poate fi raspunsul.

- „Bradul de Craciun - Corona” - unicul eveniment din an care ii aduna pe toți sportivii de la Centrul de copii și juniori Corona, la un loc! Peste 700 de sportivi, 50 de antrenori si o sala plina de parinti si bunici au fost prezenti marti seara (11 decembrie 2018) la deja obisnuitul „Bradul…

- Targul de Craciun din Cluj-Napoca iși va deschide porțile in data de 23 noiembrie, sub tema „Unește oamenii, reunește familionul”. Pastrand același format jucauș și plin de viața, organizatorii ne invita sa ne adunam impreuna cu tot familionul in Piața Unirii din Cluj-Napoca.