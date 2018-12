Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul Sarbatorilor de iarna, elevii Colegiului Național ,,Mihai Viteazul” Turda, au organizat un frumos concert cu scop caritabil. Au cantat colinde, au prezentat o sceneta inspirata de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- EXERCITIU… Elevii a patru licee din judetul Vaslui vor avea ocazia de a exersa alegerile europarlamentare de pe 26 mai 2018. Asta pentru ca Centrul de Informare Europe Direct va organiza, in perioada 21-29 noiembrie, simulari ale procesului decizional de la nivelul Parlamentului European. Acestea vor…

- La finele saptamanii trecute, in prezenta unui public entuziast, format din parinti, reprezentanti ai sponsorilor, profesori si elevi, zece perechi de boboci au concurat pentru titlurile de Miss si Mister Boboc ai Colegiului National „Eudoxiu Hurmuzachi" Radauti, 2018. Acestia au dat ...

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat joi ca romanii au fost intotdeauna un popor unit si, in Anul Centenar, ar trebui avut in vedere acest aspect, pentru ca o societate divizata nu este un lucru bun. "Noi, intotdeauna, am fost un popor unit si acum, in An Centenar, ar trebui sa avem in vedere acest…

- FELICITARI…. Toamna aceasta, scolile reprezentantive ale Husului se intrec in organizarea de evenimente, care mai de care mai frumoase si mai pline de culoare! Dupa ce Colegiul National “Cuza Voda” si-a marcat Centenarul, printr-o serie ampla de manifestari emotionante, vineri, 26 octombrie, elevii…

- "La mulți ani, domnule președinte!LA MULȚI ANI, DE-AICI, DE-ACASA!Va uram mulți ani cu multa sanatate, multe bucurii și realizari atat in plan profesional, dar și personal!Va dorim, și ne dorim, sa nu ezitați nicio clipa, sa nu cedați nicio secunda, niciun pas inapoi!Ba din contra,…

- Voluntariat, implicare, dragoste… de la aceste caracteristici au plecat si voluntarii implicati in proiectul ,,Activitate Colectiva GLT", desfasurat la Colegiul National „Dragos Voda" pe 20 octombrie.Un grup de 40 de voluntari, elevi ai Colegiului National ...

- Corpul Vechi al Colegiului National “Gheorghe Sincai” va fi reabilitat, asta dupa ce la sedinta ordinara din 27 septembrie, consilierii locali baimareni au aprobat un proiect in acest sens. Este vorba despre proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de…