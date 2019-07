Stiri pe aceeasi tema

- Iubitorii timisoreni ai jazz-ului sunt asteptati, de duminica, in Piata Victoriei, dar si pe mai multe strazi timisorene, la cea de a saptea editie a festivalului JazzTM. Evenimentul de la Timisoara are loc de vineri pana duminica, in perioada 5 – 7 Iulie 2019. Incepand cu aceasta ediție festivalul…

- Cea de-a 17-a ediție a festivalului Road Patrol MC Romania Bikers Festival va avea loc in perioada 21-23 iunie la Poligonul AJVPS Timișoara, langa Padurea Verde. In prima zi a festivalului vor avea loc concerte cu formațiile Lux Perpetua (Polonia), Voodoo Vegas (Marea Britanie) și Onenightstand (Romania),…

- În cele doua zile de festival, aproximativ 1500 de participanți s-au bucurat de accesul liber la o serie de ateliere de creație, terapie prin arta și educație non-formala. Preferatele copiilor au fost atelierele de slime, handmade crafts, dar și interacțiunea cu animale având posibilitatea…

- ■ festivalul de datini, obiceiuri si traditii va avea loc pe 2 iunie, in comuna Ceahlau ■ este organizat de primaria din localitate, iar finantator este Ocolul Silvic Domeniul Hangu ■Domeniul Hangului, zona situata pe Valea Bistritei de aproape 500 de ani, se pregateste intens pentru organizarea primei…

- Prima editie concurs a Festivalului de Muzica Usoara Romaneasca Mamaia a avut loc in anul 1963, iar ultima editie, in 2012. In 2010 a avut loc cea de a 40 a editie a festivalului, una jubiliara. Initial, festivalul, care era unul de creatie, s a desfasurat la Teatrul de Vara, inaugurat chiar in prima…

- Localnicii si turistii sunt invitati sa deguste vinuri romanesti si mancaruri internationale in perioada 17-19 mai, in Parcul Tineretului din municipiul Sibiu, la prima editie a festivalului ''Vino'', potrivit unui comunicat de presa remis luni AGERPRES. "Nu va faceti program in cel…

- Cea de-a 24-a ediție a Zilelor Maghiare Banațene se desfașoara in perioada 9 – 19 mai și aduce in fața celor interesați o serie de acțiuni culturale. Seria de evenimente incepe joi 9 mai la Galeria Helios, de la ora 18 cu „De la Szentendre la Timișoara – Operele lui Janos Aknay in colecția Szeppesy“,…

- Pregatirile pentru cea de-a cincea ediție a festivalului florilor Timfloralis sunt in toi, la Timișoara. Reprezentanții municipalitații au pregatit o mulțime de surprize pentru persoanele care vor trece, in perioada 19 – 21 aprilie, prin centrul orașului. In premiera, in acest an, festivalul, care va…